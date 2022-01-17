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«Фонтанка» идет на работу. Между выцветших линий на асфальт упаду

3-я линия как школа жизни, университетское забвение и Дворцовый портал в другой мир. Мы начинаем цикл ежедневных отчетов о том, каким наши корреспонденты видят заледеневший город поутру.

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«Фонтанка.ру»

Корреспонденты «Фонтанки» решили воспользоваться служебным положением и познакомить читателей со своими ежеутренними путешествиями до редакции. Отчет максимально субъективный — мы идем своими обычными маршрутами, не стараемся промочить ноги или грохнуться нарочно. Это, в общем, ровно то, что обсуждают перед планеркой в курилке — только без запаха никотина и обсценной лексики.

3-я линия Васильевского острова на прошлой неделе с началом оттепели превратилась в поле боя, на что корреспондент по-обывательски нажаловался в комблаг. Беспокоился не за себя: между Средним и Малым здесь большая поликлиника, куда наши люди на такси не ездят, просто ковыляют по голому льду, регулярно прикладываясь на бок. Фото от 13 января.

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Утром в понедельник, 17 января, лед никуда не делся, его просто чуть присыпало рыхлой шугой. Полосой препятствий улица быть от этого не перестала, Зато быстро просыпаешься.

На Среднем проспекте полегче — ну так это магистральная улица общегородского значения, а не районного. Вдоль домов лучше не ходить, да и не получится из-за натекшего из водосточных труб, но пройти уже можно.

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Дальше — к альма-матер. Вокруг университета — запустение, парковка на площади Академика Сахарова с утра забита. Но, в общем, главная особенность здешних мест — есть куда снег сдвинуть. Его и сдвигают в здоровенные валы к тротуарам, по периметру от истфака, так что на тротуары эти еще надо суметь попасть. Рядом спит крошечный трактор с таким видом, будто это не его ковша дело. Песок здесь, судя по картинке, сыпали спорадически, а разносить по дороге его должен ветер. Самый комфортный путь, по умолчанию, — галерея факультета. Дальше до самого Дворцового моста под ногами нехорошо.

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За мостом все предсказуемо лучше, близость Невского дает о себе знать. На Дворцовой площади тоже вовсю чавкает, но ее все же планомерно утюжат снегоуборочные машины, двигаясь по одним и тем же орбитам вокруг Александровской колонны. Сам проспект в приличном состоянии, разве что на Большой Конюшенной можно получить мощный заряд брызг от проносящихся по лужам автомобилей. На Садовой опять совсем некрасиво, но здесь, видимо, как с платными дорогами: если есть альтернативный путь (в данном случае опять же по галерее Гостиного двора), то и жаловаться нечего.

Маленький переулок Крылова почистили на славу, дворник добавляет последние штрихи, откалывая лед из-под труб. На площади Островского, напротив жилкома, с 2007 года стоит его каменный коллега: типаж другой, но уставшими выглядят оба.

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Кроме их двоих улицы Петербурга в понедельник убирают 1150 работников ручного труда и 1050 единиц техники, говорят в комблаге. За прошлую неделю на утилизацию вывезли 320 тысяч кубометров, за вчера — 46 тысяч. Снег в городе — это ответственность не только дорожников, но и жилищников и организаций, которые содержат приписанные к ним территории. О том, как Смольный меняет принцип уборки дворов, читайте здесь.

На работу шел Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Abu-Denis
У меня на Лермонтовском все неравномерно. По одному тротуару ледяная корка, на противоположном - месиво из песка. Ровно распределить нельзя?
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