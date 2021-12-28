«Посмотрите, какая белая красота». Вице-губернатор Петербурга Повелий рассказал о своём предновогоднем настроении

«У меня всегда есть предновогоднее настроение. Я искренне желаю всем тоже верить в волшебство этого праздника и видеть хорошее. Вы спрашиваете меня про уборку в городе, но мы ведь живем в северном городе — посмотрите, какая белая красота. Во всем нужно находить хорошее, по крупицам его собирать. Так что я нахожусь в предновогоднем настроении», — рассказал Повелий «Фонтанке».



В преддверии Нового года «Фонтанка» спросила у петербургских чиновников, предпринимателей, деятелей культуры, есть ли у них праздничное настроение, и чего они ждут от наступающего 2022-го? Ответы читайте в материале «Новый год как предчувствие. Переслегин, Пиотровский, Резник и другие — о елочном (или нет) настроении».

