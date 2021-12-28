FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -8
73.50р83.22р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

«Посмотрите, какая белая красота». Вице-губернатор Петербурга Повелий рассказал о своём предновогоднем настроении

Снег на улицах Петербурга не портит настроение вице-губернатору Анатолию Повелию, курирующему жилищный блок и благоустройство, включая уборку города.

12
Печать

«У меня всегда есть предновогоднее настроение. Я искренне желаю всем тоже верить в волшебство этого праздника и видеть хорошее. Вы спрашиваете меня про уборку в городе, но мы ведь живем в северном городе — посмотрите, какая белая красота. Во всем нужно находить хорошее, по крупицам его собирать. Так что я нахожусь в предновогоднем настроении», — рассказал Повелий «Фонтанке».

В преддверии Нового года «Фонтанка» спросила у петербургских чиновников, предпринимателей, деятелей культуры, есть ли у них праздничное настроение, и чего они ждут от наступающего 2022-го? Ответы читайте в материале «Новый год как предчувствие. Переслегин, Пиотровский, Резник и другие — о елочном (или нет) настроении».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Денеб
"Белая красота".... Зачем же её ликвидировать зловонно - чадящей коммунальной техникой?
Ежели так подумать - вообще делать ничего не надо.... Природа прекрасна и расставит всё по своим местам.......
SNOW
Это неплохой креативчик. Вы спрашиваете меня про пенсии - посмотрите вокруг, золотая осень! Как красиво кругом!! Цены растут, инфляция? Оглянитесь! Эрмитаж, Русский музей, как вам повезло!!
yureg
Вице подбухивает уже, что ли?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний