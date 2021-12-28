Новый год как предчувствие. Переслегин, Пиотровский, Резник и другие — о елочном (или нет) настроении

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Новый год расколдовался», «замордовали», «не в радость» — пишут читатели «Фонтанки» по поводу праздничного настроения за несколько дней до боя курантов. Опрос на сайте показывает, что больше половины респондентов не хотят ни колбасы, ни коньяку и волнуются из-за мрачных новостей. Лишь каждый десятый готов пропеть незабвенное «праздник к нам приходит», остальные же — либо в суете, либо в целом не придают значения новогодней ночи.



«Фонтанка» спросила у петербургских чиновников, предпринимателей, деятелей культуры: есть ли у них предновогоднее настроение или ситуация не располагает? И чего они ждут от наступающего 2022-го?

Максим Соколов Фото: автор Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Максим Соколов, вице-губернатор Петербурга (курирует дорожную, транспортную и инвестиционную отрасли): — Предновогоднее настроение, конечно, есть. Год и правда был тяжелый для всех, но мы сумели завершить важные проекты и начать еще больше новых. Так что к празднику подходим с хорошим чувством, но так и надо: с плохим настроением слона не продашь.



Борис Пиотровский Фото: автор Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга (курирует культурную и спортивную сферы):

— У меня прекрасное настроение. Новый год же! Город красиво украшен, все сияет, на Дворцовой элегантная ретро-ель. Конечно, это был непростой год, но, несмотря на все трудности, нам удалось реализовать почти все задуманные проекты: достойно отпраздновать масштабные юбилеи Александра Невского, Достоевского, провести семь матчей Евро (чемпионат Европы по футболу-2020. — Прим. ред.), впервые принять Ironman. Мне кажется, в этом году мы особенно почувствовали синергию культуры и спорта, и я очень рад, что мне выпала честь курировать эти два важнейших направления в городской политике. Ну а дальше — больше. В следующем году мы будем праздновать 350-летие Петра Первого, весь год пройдёт под знаменем нашего великого преобразователя. В День города мы будем принимать финал Лиги чемпионов, в очередной раз доказывая, что Петербург — спортивная столица. Работы много, но от этого только интереснее.

Олег Гаркуша Фото: автор Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Олег Гаркуша, поэт, музыкант, писатель, участник группы «АукцЫон»:

— Вот говорят, что этот год выдался тяжелым. Ну, не знаю. Смотря, как относиться. Для кого-то тяжелый, а для кого-то и вполне счастливый. Бог нам специально создает эти испытания, чтобы мы их проходили. Чтобы выходили из них обновленные, красивые, счастливые. Да, была пандемия, концертов мало было. Но арт-клуб «Гаркундель» работает. И задача у нас еще более важная стала — радовать людей. Публика приходит, а значит, мы справляемся, все хорошо. И у меня вышла четвертая книжка «Баба Яга».

Если честно, я не люблю Новый год. Я объясню, все очень просто: в детстве это время чудес — подарки, гости, елка. А после 50 думаешь о том, что вот, еще один год прошел. Значит, окончание жизни все ближе. Мне в следующем году будет уже 61 год. Я спокойно отношусь к смерти и ко всему остальному, но нужно помнить, что мы не вечны. Отмечать буду дома. Елку все-таки нарядил.

Фото: из личного архива Поделиться Поделиться







Сергей Переслегин, философ и футуролог:

— Новогоднего настроения у меня абсолютно нет, потому что, как всегда, к концу года недоделана куча работы, которую нужно доделать. То есть не в смысле, что настроение плохое, а в смысле, что пока не до него, но надеюсь к числу 30-му оно появится.



Хуже всего в этом году было читать новостные ленты. Когда ты их по каким-то причинам не читал, все в мире было относительно нормально. Стоило их открыть, оказывалось, что плохо просто все. Я имею в виду не только ковид, хотя было очень сильным моментом открытие нового штамма к началу конференции ВОЗ. Мне казалось, что после гибели Советского Союза такие вещи вышли из моды. Второе — это действия сторонников инклюзивного капитализма. И крайне неприятным был тот факт, что наши российские элиты, правительство, власть как целое начали прогибаться под концепцию глобального потепления, не обращая никакого внимания ни на идиотизм концепции самой по себе, ни на то, что она абсолютно не отвечает интересам России.

Самой приятной была новость, не связанная с Россией, — это запуск космического телескопа 25 декабря (James Webb Space Telescope, запущенный NASA. — Прим. ред.). Великолепный рождественский подарок всему человечеству. Потрясающее научное исследование, которое может привести к интересным результатам.



Следующий год будет весьма интересным, а может быть, в какой-то степени решающим. В этом году активизировались силы инклюзивщиков, но с другой стороны, активизировались те, кто с этим не согласен и не хочет этой «великой перезагрузки». Мне кажется, что в следующем году будет некий момент истины, силы столкнутся между собой, и мы это увидим.



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Алексей Фурсов, руководитель сети спорткомплексов «Фитнес-хаус» и ресторанов «Евразия»: — Настроение отличное, погода прекрасная, ждём с нетерпением Праздника. Год был непростым, но очень продуктивным, мы подписали много новых контрактов на аренду, открыли и запустили первый ресторан в совершенно новом формате. Самое трудное — в этом году были проблемы с линейным персоналом, практически во всех бизнес-направлениях чувствовался резкий кадровый голод. От нового года жду окончания пандемии, возвращения полноценного покупательного спроса.



Анатолий Повелий Фото: пресс-служба петербургского ЗакСа / assembly.spb.ru Поделиться Поделиться







Анатолий Повелий, вице-губернатор Санкт-Петербурга (курирует жилищный блок и благоустройство, включая уборку города от снега):



— У меня всегда есть предновогоднее настроение. Я искренне желаю всем тоже верить в волшебство этого праздника и видеть хорошее. Вы спрашиваете меня про уборку в городе, но мы ведь живем в северном городе — посмотрите, какая белая красота. Во всем нужно находить хорошее, по крупицам его собирать. Так что я нахожусь в предновогоднем настроении.



Илья «Черт» Кнабенгоф Фото: из личного архива Поделиться Поделиться







Илья Кнабенгоф (Черт), поэт, музыкант, лидер группы «ПилОт»: — У нас в семье есть традиция. Мы с женой и дочерью каждый раз под Новый год украшаем подъезд и проводим акцию «и да воздастся», развешивая подарки по дверям соседей, ставим на втором этаже коробку с мандаринами — в Питере трудно перегнуть палку с витаминизацией.

Думаю, для всех нас этот год был непростым. Однако, несмотря на все трудности, группа «ПилОт» ни на миг не прерывала работу. Мы продолжаем записывать новый альбом. Причем каждый желающий может присоединиться к нам в его создании — недавно мы запустили специальный проект на краудфандинговой платформе. По радио звучит наш новогодний «Самый вкусный снег». Еще мы вовсю готовимся к юбилею — 25-летию группы, который планируем отметить большими праздничными концертами. С новым витком планеты, землянины!



Аркадий Скоров Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Аркадий Скоров, генеральный директор СК «Дальпитерстрой»: — Знаете, я в армии служил. Как говорят: «День прошел и не убили — слава Богу!» Новогоднее настроение, конечно, есть. У нас, видимо, генетически сидит некое «чувство предпразднования» Нового года, когда в принципе замирает вся трудовая активность в стране и есть возможность, что тебя не будут дергать по телефону. Есть один-два дня небольшого передыха. Видимо, у всех есть это чувство перехода через какой-то барьер. Чувство, что будет легче или как-то по-другому. На самом же деле все проблемы, приятности и неприятности идут от предыдущих годов. Дай бог, чтобы в новом году шли одни приятные события, успехи, правильно принятые решения, их достижение, исполнение.

Люди все разные. Я вот радуюсь, когда есть возможность работать, огорчаюсь, когда много выходных дней. Очень сложно выплачивать зарплату, возвращать инвестиции. Считаю, что излишнее количество рабочих дней вредит производству, людям и вообще жизни в стране. Тяжело, когда вся страна отдыхает.

Максим Резник Фото: автор Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Максим Резник, в прошлом оппозиционный депутат ЗакСа, больше полугода под домашним арестом: — Праздничного настроения, конечно, нет. Год начался с ареста Алексея Навального и заканчивается новыми арестами и ликвидацией «Мемориала«*. Идут массовые репрессии не только против тех, кто (как и я) выступает против установленной в нашей стране диктатуры. Стало ясным, что маховик репрессий может перемолоть любого. И нет оснований полагать, что маховик остановится в новом году. Трудно, но необходимо оставаться самим собой. Не изменять себе, не пресмыкаться, сохранять чувство человеческого достоинства. Верю, что ночь темнее всего перед рассветом. Желаю петербуржцам, всем добрым людям Здоровья и Гармонии.



Эдуард Тиктинский Фото: автор Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Эдуард Тиктинский, глава девелоперской группы RBI: — Конечно, новогодняя атмосфера вокруг чувствуется — и в городе, и в компании. На центральных улицах в это время года всегда особенно красиво! А мы в RBI уже отметили Новый год — провели корпоратив в старом добром очном формате. Правда, конечно, с QR-кодами и ПЦР-тестами — таковы реалии времени. Но то, что мы вновь смогли собраться вместе, — большая радость. Уверен, что в 2022 году во всех развитых странах, включая Россию, будет достигнута «критическая масса» по вакцинации. Это будет важный шаг для победы над пандемией, и она начнет постепенно сходить с повестки дня в мире…

Что касается строительной отрасли, конечно, все согласны, что в условиях снижения спроса и роста себестоимости для девелоперов наступающий год будет непростым. Но мы в RBI уверены, что наш уникальный продукт всегда будет иметь своего покупателя, продолжаем активно закупать новые участки и нацелены на кратный рост масштабов бизнеса в перспективе ближайших нескольких лет. В планах компании приобретать участки на 400 тыс. кв. метров жилья ежегодно. В том числе рассматриваем возможность выхода на Юг.

Николай Валуев Фото: автор Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Николай Валуев, депутат ГД, бывший чемпион мира по боксу по версии WBA:

— Я взрослый человек. У меня праздничное настроение наступит 1 января, где-то после 18 часов. Потому что много работы. 31-го освободимся поздно, будет не до веселья. А вечером 1-го сядем всей семьей и уже как положено отпразднуем. Главное, чтобы были рядом родные и близкие. Новый год — это вообще семейный праздник.



Сергей Моренков Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ленобласти / lenoblzaks.ru Поделиться Поделиться







Сергей Моренков, глава автодилерской группы «Автополе»: — Настроение у меня самое предновогоднее — выезжаю на третий корпоратив. Если серьезно, то отмечать буду 31-го, а пока надо постараться закончить как можно больше дел. Год замечательный! Это когда ты вкладываешься и видишь, что это не напрасно, результат есть. За этот год практически удвоили бизнес и создали предпосылки для роста в следующем. Трудно только себя сдерживать, чтобы не купить что-нибудь ненужное. Надеюсь, 2022-й не встанет в один ряд с 1998, 2008, 2014-м.

Максим Жуков, глава Союза улицы Рубинштейна:

— Нет новогоднего настроения. Видим, что, например, Екатеринбург до 20 января отменил все ограничения для общественного питания, и настроение все больше уходит в минус. Обидно, что другие регионы более гибко подходят к коронавирусным ограничениям, а у нас заболеваемость падает, но отрасль общественного питания уходит в дно.

Самым радостным в этом году было то, как мы прошли третью волну: удалось достучаться и объяснить, что работа до 2 часов ночи — разумный компромисс, когда можно отсечь ночные клубы, но сохранить рентабельность классического общепита. Погода очень сильно помогла, вся отрасль восстановилась. Было настроение: «наконец, мы все это пережили, теперь заживем».

После праздников буду заниматься двумя вещами. Во-первых, вести диалог с органами власти, делать все, что доступно, для увеличения охвата вакцинацией населения. Президент страны не устает повторять, что вакцинация должна быть добровольной. У нас другая точка зрения — мы будем пытаться, чтобы все больше групп населения было включено в число тех, кому требуется вакцинация. Первый ориентир — учащиеся 18+, как активнейшая группа населения, но невнимательно относящаяся к своему здоровья. Во-вторых, будем искать компромисс с исполнительными органами государственной власти.

Эльчин Ахметов Фото: из архива Поделиться Поделиться







Эльчин Ахметов, руководитель одного из крупнейших в России импортеров овощей и фруктов «Айбарус»: — Настроение хорошее! Праздник чувствуем! В моем бизнесе декабрь — это «жаркая» пора: нужно удовлетворить повышенный спрос наших сограждан на свежие мандарины, бананы, виноград и другие фрукты и овощи, традиционно присутствующие на новогоднем столе.

Для меня уходящий год был юбилейным (я отметил пятидесятилетие) и позитивным: рос мой бизнес и, что особенно приятно, росла моя семья — у меня родился внук! Как человек и как менеджер я трудностей не боюсь. Наоборот, даже люблю их! Рассматриваю их как вызовы, которые придают драйва моей работе!

Конечно, жду хорошего! Жду позитивных изменений в борьбе с пандемией, чтобы спокойствие наконец пришло в души и жизни людей. После праздников будет много работы: это и окончательное подведение итогов уходящего года, и планирование работы на следующий.

*Организация Международный «Мемориал» включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов «Фонтанка.ру»

