FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -8
73.23р82.94р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Опрос «Фонтанки»: У вас есть предновогоднее настроение?

До Нового года осталось 3,5 дня. Что вы чувствуете, когда думаете об этом?

11
Печать

У вас есть ощущение праздника?

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

odpetrograd
неожиданные результаты
СпортивнаяДевушка
Н-да, - я думала я одна такая пессимистка.
Какой праздник - год был очень напряженный и четкое ощущение что будет ещё хуже.
Москва 2041
Настроение праздничное! Наконец-то скоро начнется ядерная война с вонючим Вашингтоном и за кредиты можно будет не платить!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний