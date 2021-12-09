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Вам нравился хребет «Бенедикта» на Дворцовой? Тогда посмотрите сюда

На Петроградской набережной к 9 декабря традиционно выросла гора снега, это площадка для временного складирования. Кто-то уже назвал хребет именем градоначальника.

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Напомним, такой хребет вырастает на набережной во время сильных снегопадов, район обычно выделяет этот участок для временного хранения и перегруза. Этой зимой коммунальные службы уже вовсю проходят испытание стихией – циклон «Бенедикт» замел город, снежная гора появилась даже на Дворцовой площади.

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Комментарии (4)

James Cook
Позор.!
zoera
За две недели ни один кубометр не вывезли. Хребет занимает полосу проезжей части. Такого не было никогда.
Следует констатировать, снегоуборочную кампанию с треском провалили в первый же снегопад.
Abu-Denis
До "пика Рублевского" ему далеко.
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