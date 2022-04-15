«Снежные» пункты Петербурга завершают работу с абсолютным рекордом за 10 лет

Снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга 16 апреля завершат свою работу в сезоне 2021–2022 годов и уйдут на межсезонное обслуживание. Минувшая зима оказалась рекордной по количеству свезенного на утилизацию снега за все 10 лет работы комплексов.

В последний день работы «снежных» пунктов Петербурга объем принятых ими снежных масс достиг 4 миллионов 384 тысяч кубометров. Это абсолютный рекорд за всю историю их работы с 2012 года, сообщает 15 апреля пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Из общей массы 3 миллиона 46 тысяч «кубов» снега было расплавлено на снегоплавильных пунктах и 1 миллион 338 тысяч кубометров поступило на снегоприемные пункты. До этого рекордным считался сезон 2018–2019 годов, когда утилизировали более 3 миллионов 334 тысяч «кубов» снега.

Первый снег в этом сезоне поступил на пункты 24 ноября, и уже в середине декабря был зафиксирован первый миллион «кубов». Больше всего снега этой зимой принял снегоплавильный пункт на Кушелевской дороге — более 401 тысячи кубометров. Следом идут пункты на Шкиперском протоке (более 388 тысяч «кубов») и Мебельной улице (более 387 тысяч) и снегоприемный пункт на Взлетной улице (более 294 тысяч).

В этом году даже пришлось искать дополнительные площадки для складирования снега, когда несколько снегоприемных пунктов оказались заполнены на полную проектную мощность. С 12 января два дополнительных снегоприемных пункта заработали на Волхонском шоссе и в поселке Левашово. За все время работы они приняли почти 560 тысяч кубометров снега.

За время «каникул» на снегоплавильных пунктах очистят песколовки и снегоплавильные камеры от песка, камней и мусора, которые попадали туда вместе со снегом. Прочистят, проверят, отремонтируют и покрасят оборудование. На снегоприемных пунктах будут рыхлить оставшийся снег, чтобы он быстрее растаял, после чего с их территории тоже вывезут песок и мусор. Затем оборудование будут готовить к следующему сезону. Ежегодно утилизация снега на «снежных» пунктах предотвращает поступление в городские водоемы около 95 тысяч тонн песка и 150 тонн мусора, отмечают в «Водоканале».