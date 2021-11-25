Первую сотню кубометров снега вывезли с улиц Петербурга на снегоплавильные пункты

После первого в этом сезоне настоящего снегопада, прошедшего в Петербурге 24 ноября, с городских улиц на пункты «Водоканала» вывезли 96,9 кубометра снежных масс. На дороги вывели на несколько сотен уборочных машин больше обычного.
Как сообщает 25 ноября пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, высота снежного покрова после прошедшего в среду снегопада составила 2,4 сантиметра. На расчистку улиц утром 24 ноября было выведено 868 машин уборочной техники. В предыдущие недели городские улицы ежедневно убирали в среднем порядка 500 машин.
Автор: Комитет по благоустройству Петербурга
Утром 25 ноября на уборку улиц вышли 738 единиц техники и 1181 дворник. За последние сутки температура неоднократно колебалась из «плюса» в «минус», что способствует образованию гололедицы на дорогах. Для ее предотвращения дороги и тротуары обрабатывают противогололедными материалами, особенно на опасных участках: мостах, путепроводах, набережных, пешеходных переходах и территориях у остановок и социально значимых объектов. Еще 249 машин и 870 специалистов садово-парковых предприятий приводят в порядок территории зеленых насаждений.
За прошедший зимний сезон 2020–2021 годов в Петербурге выпало около 2 метров снега, а дорожники собрали и вывезли почти полтора миллиона кубометров снежных масс. По вопросам уборки улиц можно обращаться по телефону круглосуточной дежурной службы комитета: 314–60–13.