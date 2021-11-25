Первую сотню кубометров снега вывезли с улиц Петербурга на снегоплавильные пункты

После первого в этом сезоне настоящего снегопада, прошедшего в Петербурге 24 ноября, с городских улиц на пункты «Водоканала» вывезли 96,9 кубометра снежных масс. На дороги вывели на несколько сотен уборочных машин больше обычного.

Как сообщает 25 ноября пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, высота снежного покрова после прошедшего в среду снегопада составила 2,4 сантиметра. На расчистку улиц утром 24 ноября было выведено 868 машин уборочной техники. В предыдущие недели городские улицы ежедневно убирали в среднем порядка 500 машин.