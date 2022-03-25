«Правительство Петербурга самоустранилось». Прокуратура рассказала Смольному, как он убирает город

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Представление за подписью заместителя прокурора Забурко, по данным «Фонтанки», пришло в аппарат вице-губернатора Анатолия Повелия в начале недели. Горожан уже больше волнует пыль, грязь и песок, чем снег, геополитика стала главной дисциплиной в мире, но проверка по итогам некрасивой зимы должна была чем-то закончиться. И она заканчивается диагнозом — неутешительным. Почти 6 тысяч травмированных, 600 млн ущерба и безнадежное «органы государственной власти ситуацией не владеют».

Прокуратура активизировалась ближе к концу зимнего сезона: тогда состоялась проверка, по итогам которой были возбуждены десятки уголовных дел, обыски прошли почти во всех районах, а кое-кого посадили под домашний арест. Антураж был соответствующий, а чиновники уже устали ходить по одному и тому же риторическому кругу, объясняя очевидный коллапс с уборкой города: нехватка людей, залповые снегопады, непрозрачность — и нецелесообразность — конкурсных процедур.

«Фонтанка» знает, что прокуратура на шести листах суммировала свое знание о том, как должно быть, и о том, как оно есть. За 60 млн квадратных метров улиц и дорог отвечает комитет по благоустройству, его 8 генподрядчиков (которые, добавим, за редким исключением не меняются годами) и более 150 субподрядчиков. Дворы (или внутриквартальные территории) — это почти столько же, 55 млн «квадратов»: прокуратура обобщает, говоря, что 18 районов организуют работу 38 подрядчиков (на самом деле в шести районах конкурсы проводят муниципалы, хотя эту систему уже отменяют). И более 3,2 тысячи организаций занимаются содержанием придомовых территорий и мест общего пользования в самих домах. Если о дворах, то технический регламент делит их на три категории, в зависимости от того, сколько человек там видят в час. Есть и дробление по типам покрытия, но это уже детали. Если усреднять: в безлюдных закутках (меньше 50 человек) один дворник должен убирать 2,9 тысячи «квадратов»; там, где от 50 до 100 — 2,5 тысячи, в самых людных — 2 тысячи. Усредненная норма обслуживания при механизированной уборке — это 43 тысячи квадратных метров в смену. Теперь берем регламент, делим и получаем, что на все дворы — и на придомовые территории — надо 1 270 единиц техники и 22 412 дворников. И если с машинами всё вроде бы в порядке (в наличии на начало сезона было 1 467 машин), то дворников — лишь 7 тысяч человек. «Из-за нехватки водителей даже имеющаяся в наличии техника простаивает», — припечатывает прокуратура.



На улицы города тоже нужны «ручники» — 2 тысячи человек, а их вчетверо меньше. Проблема очевидна, с этим и не спорил никто; вот только дорожники почему-то не обращались в агентства занятости. Ну, и ломы с лопатами не выдавали незанятым зимой сотрудникам садово-парковых хозяйств или ресурсоснабжающих предприятий, технику у них тоже не брали. Причина проста: зарплаты. Инспекция труда фиксировала много нарушений — в частности, заработки ниже минимального размера оплаты труда; но и без них тарификация у дорожников на подряде ниже, чем по рынку (1000–1200 рублей за смену против 1800–2000).

То же самое с машинами: кто их будет предоставлять по 150–180 рублей за кубометр снега, если на рынке — 300. В итоге на начало сезона в городе (на улицах) было 1 130 единиц при потребности 3,5 тысячи. Снег вывозили 200–300 грузовиков в смену (55 тысяч кубов), а посыпать противогололедными материалами удавалось лишь 80 % нужной площади (многие, кто помнит эту зиму, посчитали бы это комплиментом дорожникам).

Отдельная история — складирование снега. Снегоплавилки и снегоприемники Водоканала не могут обеспечить бесперебойный прием, это не секрет; три из них очень быстро заполнились, пришлось открыть новые. Логистику организовать не удалось, считает прокуратура, хотя, напомним, у комблага было свое видение «снежных пробок» на подъезде к плавильным пунктам. Для временного складирования власти предложили 46 площадок — на них неоднократно жаловались жители, но согласование таких адресов с районной администрацией действительно возможно. Вот только из 46 точек половина оказалась непригодна, говорится в представлении, потому что ни районы, ни комблаг, ни жилком по факту их не проверяли. Да и вообще, прокуратура не скромничает, говоря, что только после её вмешательства вообще что-то задвигалось и определили хотя бы 12 пунктов перегруза: в Горской, на Волхонке, на Шуваловском, на Ленинградской, Балканской и др. Во всём этом беспорядке районные администрации возбудили лишь несколько административных дел за нарушение требований к зимней уборке, а это штраф до 5 тысяч для человека и до миллиона — для юрлица. МВД в дорожной части возбудило 250 дел.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Заключение контрактов и их исполнение преподаны в таком тоне, что кажется, будто именно после общения с прокуратурой городские чиновники решили уходить от любой коммерции в отрасли (на самом деле нет). «Зачастую действия подрядных и субподрядных организаций носят хаотичный характер, в заключаемых государственных и муниципальных контрактах содержатся сведения лишь о площади территории, подлежащей уборке, условия о необходимом количестве техники и людских ресурсов отсутствуют, — пишут прокуроры. — Контроль со стороны подрядчиков за деятельностью субподрядных организаций не предусмотрен, уборка территорий осуществляется точечно и бессистемно, отсутствует оптимизация работы без совмещения ручной и механизированной уборки, органы государственной власти ситуацией не владеют, ведомственный контроль не осуществляют».

Приводится несколько примеров. Один известный, из Красносельского района, где был задержан начальник отдела и где суд рассматривает дело о получении чиновниками взятки от руководства ООО «Восход». Сумма, по мнению следствия, 9 млн рублей, товар — подписание актов выполненных работ в 2019–2020 годах и заключение новых контрактов на уборку дворов. Судя по СПАРК, эта компания Владимира Еременко — действительно крупный подрядчик нескольких районных администраций, 3 года назад в Красносельском районе у нее было контрактов на 86 млн рублей. В прошлом году в целом по городу — на 188 млн.



Прокуратура видит еще несколько случаев немотивированной оплаты: ЖКС № 3 Московского района — и ООО «Легион», РЖА Калининского района — и местный первый жилкомсервис, который тут же ушел на субподрядчиков, в том числе ИП. «Зачастую у таких субподрядчиков основная деятельность не связана с уборкой или эксплуатацией дорожной техники (СПб ГУДП «Центр» заключены договоры с ООО «Финстрой» и ООО «Олимп» на сумму 164 млн руб.), — конкретизирует претензии заместитель городского прокурора и намекает: — По результатам проверок в органы предварительного расследования по всем районам города направлено 30 материалов, возбуждено 30 уголовных дел, сумма ущерба превысила 600 млн рублей».



«Фонтанка» рассказывала, что полиции перед проведением массовых обысков дали что-то вроде карт-бланша — решайте сами, под какой статьей изымать документы, выбирать есть из чего. Но сейчас все дела — по мошенничеству и служебному подлогу (в Центральном и Выборгском районах есть по факту оказания услуг ненадлежащего качества). Наиболее громко прозвучавший «Логиком» — лишь один из фигурантов, которому, кстати, внимание правоохранителей не помешало заключить новые субподрядные контракты.



Если не в рублях, а в людях, то всё просто — массовое травмирование. По данным прокуратуры, в медицинские учреждения обратились 5 864 человека; из них 116 — от падения снега и наледи, «установлены тяжкие последствия».

«В связи с безынициативной позицией комитета по благоустройству Санкт-Петербурга и жилищного комитета Санкт-Петербурга разработанные ими же нормативно-правовые и методические акты, регулирующие вопросы обеспеченности уборочных организаций техникой, работниками, реагентами с учетом специфики территорий, не исполняются, — выносит «приговор» прокуратура. — Вышеизложенное свидетельствует о сформировавшейся в городе межведомственной разобщенности. Правительство Санкт-Петербурга самоустранилось от исполнения своих прямых обязанностей. Комитеты переложили исполнение обязанностей на подведомственные учреждения, районные администрации, результат работы которых не только не соответствует требованиям законодательства, но и вызывает массовое недовольство граждан, дискредитирует власть в целом, является причиной возникновения социальной напряженности в городе».



Самому вице-губернатору Повелию указывают на необходимость усилить контроль, а также предлагают не затягивать с «реформированием системы уборки города», благо основные принципы сформулированы еще в 2019-м. Изменения уже анонсированы: жилищные агентства станут бюджетными учреждениями и будут адресно получать задания на содержание дворов, проект постановления уже опубликован. Дорожные предприятия тоже сменят статус и тоже уйдут от практически безальтернативных конкурсных процедур, которые много лет позволяли жить термину «снежный картель». Напомним, сам Повелий говорил «Фонтанке», что настроен ломать базовый принцип отрасли: «А принцип этот один — сэкономить, перетерпеть несколько недель позора, подождать, пока всё само растает, и остаться при своих деньгах».



В аппарате вице-губернатора сообщили, что в данный момент профильные комитеты готовят ответы, «Фонтанка» направила им запросы. «В течение зимнего периода мы неоднократно возвращались к вопросу несоответствия фактического наличия человеческих ресурсов и техники к ранее заявленным, — прокомментировали в жилкоме. — Прокуратура подтвердила нашу позицию и правоту выбранного нами курса на реконструкцию отрасли. Нами будут предприняты все усилия, чтобы эта реконструкция состоялась».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»