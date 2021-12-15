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Смольный решил, кто будет чистить дороги на севере Петербурга в ближайшие 6 месяцев

Дороги двух северных районов Петербурга в первом полугодии 2022 года будет содержать ОАО «Коломяжское». Это снова был единственный пример конкуренции, но итог — консервативный.

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Результаты опубликованы 15 декабря. В Калининском районе в борьбе сошлись городское ОАО «Коломяжское», ООО «Дорожник СПб» и СП «Северное». За счет заявленного опыта выиграло «Коломяжское» с предложением 392 млн рублей, хотя конкуренты понизились значительнее. Это же предприятие получило контракт и на Выборгский район за 561 млн, и опять СП «Северное» предлагало меньшую цену.

Напомним, именно эти компании в прошлом году устроили самое яркое за последнее время сражение на рынке содержания дорог в Петербурге. Во всех других районах традиционно не было даже видимости конкуренции, а на Выборгский и Калининский, традиционную вотчину «Коломяжского», в 2020 году заявилось СП «Северное», которое не входит в многолетний устоявшийся пул генподрядчиков Смольного. Борьбу за Выборгский район новичок проиграл сразу, а в случае с Калининским, напротив, выиграл, однако «Коломяжское» оспорило этот результат.

Все продолжилось многочисленными судами, в результате которых район даже на некоторое время вообще остался без прикрепленного дорожного предприятия. В итоге «Северное» всё же получило контракт на содержание, который истекает с наступлением нового года.

Ранее Смольный подвел итоги конкурсов по другим 16 районам Петербурга на первое полугодие 2022 года. Везде к торгам была допущена лишь одна заявка, лоты распределили между традиционными исполнителями.

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Комментарии (6)

onotolich
Как обычно - никто.
Гриб
Долбодятлы, осподи.А ничего что отдали каломяжкому два района сразу с учетом того, что Выборгский один из самых больших районов по площади? Теперь стало понятно, почему второстепенные улицы, такие как Болотная, Малая объездная, Раздельная и т.п. не чищены вообще со времен первого снегопада. И также понятно, почему мне приходится звонить на горячую линию три раза а то и 4
***_555
Молодцы, чинушки. Быстро определились. А то могли бы до 30 февраля выбирать.
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