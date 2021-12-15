Смольный решил, кто будет чистить дороги на севере Петербурга в ближайшие 6 месяцев

Результаты опубликованы 15 декабря. В Калининском районе в борьбе сошлись городское ОАО «Коломяжское», ООО «Дорожник СПб» и СП «Северное». За счет заявленного опыта выиграло «Коломяжское» с предложением 392 млн рублей, хотя конкуренты понизились значительнее. Это же предприятие получило контракт и на Выборгский район за 561 млн, и опять СП «Северное» предлагало меньшую цену.

Напомним, именно эти компании в прошлом году устроили самое яркое за последнее время сражение на рынке содержания дорог в Петербурге. Во всех других районах традиционно не было даже видимости конкуренции, а на Выборгский и Калининский, традиционную вотчину «Коломяжского», в 2020 году заявилось СП «Северное», которое не входит в многолетний устоявшийся пул генподрядчиков Смольного. Борьбу за Выборгский район новичок проиграл сразу, а в случае с Калининским, напротив, выиграл, однако «Коломяжское» оспорило этот результат.