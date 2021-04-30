Смольный нашел компанию для уборки дорог Калининского района. Именно ее иск снес предыдущего подрядчика

Комитет по благоустройству подписал контракт на содержание дорог Калининского района на ближайшие месяцы. Его получило СП «Северное», которому почти год назад не дали получить договор на полтора года.
Контракт с СП «Северное» подписан 30 апреля и действует до 8 августа. Стоимость — 143 млн рублей, из которых 86 млн рублей — комплексная уборка дорог, остальное — поддержание их технического состояния.
Интересно, что подрядчик выбирался по процедуре закупки у единственного поставщика, то есть без конкурса. Формальное обоснование звучит так: «Осуществление закупок товаров, работ, услуг при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи».
Экстренность вызвана тем, что район в апреле остался без официального подрядчика и его улицы убирались, по выражению комблага, на общественных началах. Однако сюрпризом это назвать сложно, к такому итогу ситуация шла почти год. Расторжение контракта с предыдущим подрядчиком — Пригородным ДРСУ № 1 — стало результатом рассмотрения иска этой компании, которая попыталась почти год назад получить полуторагодовой контракт на содержание дорог района при проведении аукциона. «Северное» выиграло аукцион на 862 млн рублей, однако городское ОАО «Коломяжское» оспорило этот результат в УФАС. Ведомство согласилось, и контракт подписали с Пригородным ДРСУ № 1, которое ранее заняло второе место. Подавляющую часть работ новый генподрядчик быстро передал другим исполнителям — по большей части тому же «Коломяжскому».
СП «Северное» обратилось в арбитраж, и все три инстанции пришли к выводу, что контракт с Пригородным ДРСУ № 1 недействителен, кассация высказалась в апреле. Добавим, за то время, что шли суды, СП «Северное» само подписало субподрядный контракт с «Коломяжским» в Калининском районе.
При этом на все остальные районы заключены контракты, которые действуют до конца 2021 года. Судя по всему, за время исполнения работ «Северным» комблаг подготовит документы на проведение аукциона по Калининскому району, чтобы выбрать подрядчика на август — декабрь.