Смольный нашел компанию для уборки дорог Калининского района. Именно ее иск снес предыдущего подрядчика

Комитет по благоустройству подписал контракт на содержание дорог Калининского района на ближайшие месяцы. Его получило СП «Северное», которому почти год назад не дали получить договор на полтора года.



Контракт с СП «Северное» подписан 30 апреля и действует до 8 августа. Стоимость — 143 млн рублей, из которых 86 млн рублей — комплексная уборка дорог, остальное — поддержание их технического состояния.

Интересно, что подрядчик выбирался по процедуре закупки у единственного поставщика, то есть без конкурса. Формальное обоснование звучит так: «Осуществление закупок товаров, работ, услуг при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи».