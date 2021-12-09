Те же, там же. Смольный определился, кто будет чистить петербургские дороги до июля

Как обычно, максимальный набор контрактов — у главного дорожного предприятия города ГУДП «Центр»: Центральный район за 523 млн рублей, Московский — за 489 млн, Фрунзенский — за 369 млн, Василеостровский — за 349 млн, Петроградский — за 337 млн, Адмиралтейский — за 327 млн.

У «Автопарка №7 Спецтранс» тоже классический набор — Невский район за 474 млн и Красногвардейский за 446 млн рублей. Приморский район предсказуемо достался ОАО «Коломяжское» за 560 млн рублей. Это единственный конкурс, приостановленный жалобой, ее подало АНО «Дозор».

АО «Автодор», название которого звучало в контексте царь-пробки в Шушарах, снова получило Пушкинский район за 498 млн рублей, а также Колпинский за 251 млн. ГУДП «Путь» будет содержать дороги Красносельского (373 млн) и Кировского (336 млн) рублей. «Курортное» — в одноименном районе (297 млн) и в Кронштадте (72 млн). В Петродворцовом будет работать, соответственно, ГУДСП «Петродворцовое». Во всех случаях к итоговым торгам допустили по одному участнику, он же — победитель. Пока что не подведены итоги по двум северным районам. Выборгский (561 млн) традиционно достается все тому же «Коломяжскому». С Калининским (392 млн) сложнее: классический сценарий в прошлом году поломало СП «Северное», новый участник, который спустя месяцы и после многочисленных судебных разбирательств отспорил таки право работать в районе у «Коломяжского» и «Пригородного ДРСУ № 1». По совпадению, именно этот район сейчас остался без постоянного руководителя. Причем отставку Ивана Громова сперва связывали именно с провалами при уборке дорог на фоне снегопадов, и только задержание на следующее утро показало истинную подоплеку.