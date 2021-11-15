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Смольный ищет подрядчиков на содержание городских дорог в первом полугодии 2022-го

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Комитет по благоустройству объявил 18 открытых конкурсов на содержание улично-дорожной сети, по числу районов. Общая стоимость — почти 7 млрд рублей.

Согласно документации, опубликованной в системе госзакупок, самым «дорогим» оказался Выборгский район — 561 млн рублей; самым «дешевым» — традиционно Кронштадтский (72 млн рублей). Речь идет о контрактах на январь–июнь 2022 года.

Комитет и ранее заключал контракты не обязательно на год — в частности, в начале 2020-го разыгрывали полтора года. Как правило, контракты достаются сложившемуся пулу подрядчиков, среди которых лишь один не принадлежит городу. Это в свое время вызвало антимонопольное дело по «снежному картелю». В прошлом году на рынок попробовал зайти независимый участник — СП «Северное». Это привело к долгим тяжбам и к казусу в Калининском районе, который в какой-то момент оказался без официального подрядчика. Впоследствии именно СП «Северное» все же привлекли к содержанию дорог.

Именно бывший глава Калининского района Виктор Пониделко на прошлой неделе стал новым председателем комитета по благоустройству. Дорожные предприятия еще в октябре перешли на зимний режим работы и начали обрабатывать дороги солевыми растворами.

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Комментарии (1)

07A
Знаю двоих честных подрядчиков-Белых и Навльный с семьей!
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