Смольный ищет подрядчиков на содержание городских дорог в первом полугодии 2022-го

Комитет по благоустройству объявил 18 открытых конкурсов на содержание улично-дорожной сети, по числу районов. Общая стоимость — почти 7 млрд рублей.



Согласно документации, опубликованной в системе госзакупок, самым «дорогим» оказался Выборгский район — 561 млн рублей; самым «дешевым» — традиционно Кронштадтский (72 млн рублей). Речь идет о контрактах на январь–июнь 2022 года.



Комитет и ранее заключал контракты не обязательно на год — в частности, в начале 2020-го разыгрывали полтора года. Как правило, контракты достаются сложившемуся пулу подрядчиков, среди которых лишь один не принадлежит городу. Это в свое время вызвало антимонопольное дело по «снежному картелю». В прошлом году на рынок попробовал зайти независимый участник — СП «Северное». Это привело к долгим тяжбам и к казусу в Калининском районе, который в какой-то момент оказался без официального подрядчика. Впоследствии именно СП «Северное» все же привлекли к содержанию дорог.

