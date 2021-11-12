Комитет по благоустройству возглавил бывший глава Калининского района. Место работы сменили главы Петроградского и Пушкинского районов

Председателем комитета по благоустройству назначен Василий Пониделко. Ранее он занимал пост главы администрации Калининского района. На его место назначен бывший глава администрации Петроградского района Иван Громов. В свою очередь, главой Петроградского района стал Владимир Омельницкий, до того занимавший пост главы Пушкинского района.



Отметим, что ранее пост главы комитета по благоустройству занимал Сергей Малинин. В этой должности проработал с осени 2020 года.



Василий Пониделко — сын экс-главы ГУВД Петербурга Анатолия Пониделко и бывшего банкира Людмилы Пониделко. С 2012 года он работал в администрации Калининского района. Позже был назначен главой Кронштадта. С 2016 года стал главой Калининского района.

