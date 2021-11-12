FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
71.20р81.66р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19"Именем братвы"Афиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Комитет по благоустройству возглавил бывший глава Калининского района. Место работы сменили главы Петроградского и Пушкинского районов

Губернатор Петербурга Александр Беглов сменил главу комитета по благоустройству. Сергей Малинин, проработавший год, ушёл в отставку. Эта информация опубликована 12 ноября на сайте Смольного.

15
Печать

Председателем комитета по благоустройству назначен Василий Пониделко. Ранее он занимал пост главы администрации Калининского района. На его место назначен бывший глава администрации Петроградского района Иван Громов. В свою очередь, главой Петроградского района стал Владимир Омельницкий, до того занимавший пост главы Пушкинского района.

Отметим, что ранее пост главы комитета по благоустройству занимал Сергей Малинин. В этой должности проработал с осени 2020 года.

Василий Пониделко — сын экс-главы ГУВД Петербурга Анатолия Пониделко и бывшего банкира Людмилы Пониделко. С 2012 года он работал в администрации Калининского района. Позже был назначен главой Кронштадта. С 2016 года стал главой Калининского района.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

AP-SPb
К сожалению, кажется не "кровати переставляют" - Малинин был довольно приличным товарищем. По крайней мере на первый взгляд, судя по личному общению. Но адекватные - типа Рублевского - этой власти, увы, не нужны.
265846099
Омельницкий где только не был, где только не поработал.чиновничья говнолужа. Одни и те жи жабы. Лучше не становится.
ShkVAl
Вот теперь точно все правильно будет!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний