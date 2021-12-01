«Живым я не выберусь из этих Шушар». На юге Петербурга вторые сутки стоит пробка, люди бросают в ней машины

В Пушкинском районе мужья не возвращаются с работы домой, а дети прогуливают школу. Причина этому не какое-нибудь ЧП крупного масштаба, а первый снегопад в сезоне. Власти только на вторые сутки начали анализировать проблему.

«В 21:30 с двумя маленькими детьми, плачущими от усталости и холода, мы идём сначала по встречной полосе проезжей части Колпинского шоссе, потому что транспорт и машины заблокированы и стоят намертво из-за нечищеных дорог, потому что больше негде идти, все пешеходные зоны — один сплошной сугроб по колено», — так петербурженка Наргиз описала дорогу из школы в Пушкинском районе Петербурга вечером 30 ноября. На неё ушло более шести часов, хотя обычный путь на школьном автобусе занимает всего 15 минут. «Ноги детей насквозь промокли, ведь сапоги забиты снегом, потому как снег на дорогах не чищен! Больше часа ожидание транспорта на остановках! И ладно, если бы его нужно было только ждать, люди буквально заблокированы посреди дороги, только пешком можно выбраться из многочасового ада», — подытожила она.



Были и те, кто так и не дошёл до дома. Муж жительницы Шушар Татьяны остался у друзей. Соседка по посёлку Марина также не дождалась супруга. Он работает на складе в Пушкинском районе и, как многие из его коллег, остался ночевать на работе. «Мы уже смеёмся, что до весны уехал», — говорит она.

Пробка на Московском шоссе в районе Курьерского проезда образовалась еще утром 30 ноября. Из-за снегопада фуры не могли выехать со складов, а некоторые большегрузы заносило на нечищеной дороге.

Зампред комитета по благоустройству Егор Пащенко рассказал «Фонтанке», что этот участок шоссе находится в адресной программе по уборке; содержит его компания «Автодор СПб» — один из неизменных подрядчиков Смольного. Претензий к ней у чиновников нет — «были выполнены все необходимые мероприятия, предусмотренные нашим регламентом». «Тем не менее жителям города хорошо известно, что к этому участку примыкают заезды на частные территории. Данный коллапс произошел на такой перемычке. Заезд на частную территорию не обслуживается комитетом, бремя его содержания лежит на собственнике территории», — уточнил Пащенко.



По словам чиновника, «в результате несвоевременной уборки» при выполнении маневра застрял большегрузный автомобиль, который и перекрыл движение, его попытались вытащить другим, который также застрял. Так как этот заезд ведет к крупному логистическому терминалу, куда стремится большое число фур, они стали скапливаться в очереди на крайней полосе.

«На сегодняшний день нам известно, что данной ситуацией занимается штаб, созданный районной администрацией, — говорит Пащенко. — Мы готовы выполнить работу по очистке и того участка, который не находится в нашем ведении. Но проблема в том, что мы не можем своей спецтехникой даже подобраться к месту затора. По первому сигналу мы перекинем ее туда и выполним все необходимые операции».



Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта Владимир Матягин рассказал «Фонтанке», что чиновники обратились к нему с просьбой помочь с освобождением обочин Московского шоссе. «Вот буквально начал этим заниматься, и вы позвонили, — говорит он. — Попросили связаться с перевозчиками, чтобы грузовики съехали в какие-то проулки, стоянки, чтобы снегоуборочная техника могла пройти. Фуры встали вдоль трассы, есть такая проблема. Снег. У кого-то техническое состояние такое, что буксует. У нас же перевозчиков довели до такого состояния, что они на всем экономят. Если приехать на шинные центры, видно, что продают очень много «бэушных» шин. Одно колесо сегодня стоит больше полтинника, а на шестиосной сцепке их 12. Вот и посчитайте, 600 тысяч за комплект. Так что на старых шинах буксуют, а если кто-то сломался или ДТП — уже бутылочное горлышко».

Автор: Ассоциация ГРУЗАВТОТРАНС / YouTube

Страница губернатора Беглова «ВКонтакте» чуть не лопнула от возмущенных комментариев людей, часами стоящих в пробке. Чиновники администрации Пушкинского района только в среду расценили ситуацию как чрезвычайную и 1 декабря собрались на внеплановую комиссию. Врио главы администрации Вера Семёнова подтвердила версию о частной территории в Курьерском проезде. «Несмотря на наличие договора у собственника на уборку данной территории, он своевременно не был очищен. На Московском шоссе вчера было зафиксировано ряд ДТП, что также ухудшило ситуацию», — прокомментировала она.

В районе уточнили название компании, к которой у него претензии — «Диалог-Терминал». Судя по СПАРК, она зарегистрирована в Шушарах по адресу Московское шоссе, 19. Представитель коммерческого отдела сообщил «Фонтанке», что компания — лишь один из арендаторов. «Большой складской терминал, много арендаторов, мы одни из, — заявил он. — В собственности у нас ничего нет». На вопрос, может ли у предприятия быть другой участок в собственности на шоссе, там ответить не смогли.



«Фонтанка» позвонила по телефону, который, как показывает соответствующая программа, мог принадлежать Сергею Саку — именно так зовут собственника и гендиректора компании. Трубку взял другой человек, который сообщил, что сам Сергей Викторович никогда этим номером не владел, но обещал передать ему просьбу о комментарии.

К полудню чиновники администрации Пушкинского района отчитались о том, что движение на Московском шоссе нормализовалось и порекомендовали гражданам «в связи с погодными условиями» заранее планировать свой маршрут. «Великолепный совет! А подскажите, как его планировать? С 6 утра и простоять на остановке 1,5 часа не дождавшись транспорта? И далее как планировать маршрут? Пешком с поселка Ленсоветовкий очень проблемно куда-то дойти, нет условий для пешеходов, и это очень большое расстояние», — пожаловалась петербурженка Лилия.

Вечером на Московском шоссе сотрудники МЧС начали разворачивать шатры для обогрева. Попить чаю водители могут напротив ТЦ «Колесо» (Московская Славянка, 17А), также на Московском шоссе, 158 (напротив старого пункта ГИБДД). В редакцию «Фонтанки» посыпались видео с плотным потоком из фур, горожане по-прежнему, рискуя своим здоровьем, вынуждены идти по проезжей части, потому что так быстрее.



ГУ МЧС по Петербургу

Фото: ГУ МЧС по Петербургу Фото: ГУ МЧС по Петербургу Поделиться Поделиться







«Шёл четвёртый час пути. За четыре часа — пять километров. Скорость — прямо ветром ноздри рвёт», — комментируют дальнобойщики фур, стоящих в очереди у Ленсоветовского.



автор видео читатель «Фонтанки»