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Пробки на Московском шоссе собрали комиссию по ЧС. Водители пытаются найти место, где ситуация «нормализовалась»

Администрация Пушкинского района Петербурга 1 декабря собрала внеплановую комиссию по чрезвычайным ситуациям после суточных пробок на Московском шоссе. Днем чиновники отчитались об успехах, однако местные жители успехов не нашли.

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«Сегодня была собрана внеплановая комиссия по чрезвычайным ситуациям, где были выработаны мероприятия по урегулированию дорожной ситуации на Московском шоссе. Благодаря принятым мерам движение по Московскому шоссе к 12:00 нормализовалось», — сообщается в официальной группе районной администрации «ВКонтакте». Позже там же опубликовали видео, как спецтехника расчищает шоссе от снега. Согласно подписи, время действия — 14:35.

Однако, отметили власти, к вечеру ситуация на шоссе снова может быть затруднена. В связи с этим водителям посоветовали заранее планировать маршруты «с учётом меняющихся дорожных условий», соблюдать ПДД, воздержаться от резких маневров и соблюдать дистанцию.

Местные жители ответ администрации не оценили. «Что у вас нормализовалось? Я как стояла в пробке, так и стою», — пишет в комментариях Лера. «Чтобы попасть в Ленсоветовский, нужно идти пешком или от Купчино, или от Московской Славянки!!! И это нормализовалось??? Лучше технику пошлите расчищать Московское шоссе!!!!!» — возмущается Ольга. По словам Танечки, «Ленсоветовский — один сплошной сугроб»: «Жители Пушкинского района пережили эти сутки отвратительно! Кто-то домой не вернулся, кто-то на работу не вышел, а кто-то и вовсе всю ночь стояли на шоссе».

«Снег выпал зимой — собрали комиссию по ЧС», — шутит Ольга.

Дневную ситуацию на Московском шоссе показали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На записи видно, как между рядами фур прямо по проезжей части в сторону Петербурга идет мужчина. Причем еще неясно, кто в итоге достигнет цели быстрее: скорость потока примерно равна скорости пешехода.

«Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Московское шоссе после обильного снегопада стоит в многокилометровых пробках с утра 30 ноября. Фуры не могут выехать со складов, а некоторые большегрузы заносит на нечищенной дороге. Днем 1 декабря «Пассажиравтотранс» даже временно изменил трассу автобуса № 196, следующего из Колпино в Петербург.

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Комментарии (10)

shutnik78
и каждый год одно и тоже... внезапно зима...
hal9000
Да там уже ниче не сделать..даже если допустим казнить тех кто ленсоветовский застраивал..особо ниче не изменится..я вот одно непойму..у нас столько универов строительных институтов..а такую дичь строят..ну вот объясните ну как можно было подобное не спрогнозировать..даже я с образованием 9 классов церковно приходской это смог предвидеть..а тут профессора сидят..морщат лоб..считают что высчитывают..великие умы..эти великие мужи и настроили мурино(кстати чето молчат..их тоже ьдолжно занести снегом..Шушары..кудравы..Парнас кстати тоже жопа
260569221
МЧС???
Да вы шо???
Пишите сразу письмо Путину на эту тему!!!!!
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