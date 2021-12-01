Пробки на Московском шоссе собрали комиссию по ЧС. Водители пытаются найти место, где ситуация «нормализовалась»

«Сегодня была собрана внеплановая комиссия по чрезвычайным ситуациям, где были выработаны мероприятия по урегулированию дорожной ситуации на Московском шоссе. Благодаря принятым мерам движение по Московскому шоссе к 12:00 нормализовалось», — сообщается в официальной группе районной администрации «ВКонтакте» . Позже там же опубликовали видео, как спецтехника расчищает шоссе от снега. Согласно подписи, время действия — 14:35.

Однако, отметили власти, к вечеру ситуация на шоссе снова может быть затруднена. В связи с этим водителям посоветовали заранее планировать маршруты «с учётом меняющихся дорожных условий», соблюдать ПДД, воздержаться от резких маневров и соблюдать дистанцию.

Местные жители ответ администрации не оценили. «Что у вас нормализовалось? Я как стояла в пробке, так и стою», — пишет в комментариях Лера. «Чтобы попасть в Ленсоветовский, нужно идти пешком или от Купчино, или от Московской Славянки!!! И это нормализовалось??? Лучше технику пошлите расчищать Московское шоссе!!!!!» — возмущается Ольга. По словам Танечки, «Ленсоветовский — один сплошной сугроб»: «Жители Пушкинского района пережили эти сутки отвратительно! Кто-то домой не вернулся, кто-то на работу не вышел, а кто-то и вовсе всю ночь стояли на шоссе».

«Снег выпал зимой — собрали комиссию по ЧС», — шутит Ольга.

Дневную ситуацию на Московском шоссе показали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На записи видно, как между рядами фур прямо по проезжей части в сторону Петербурга идет мужчина. Причем еще неясно, кто в итоге достигнет цели быстрее: скорость потока примерно равна скорости пешехода.