Автобус из Колпино в Петербург сменил маршрут из-за пробок на Московском шоссе

Да там надо уже с этим участком московского шоссе смириться..из новостроек там больше нет выездов..все лезут на московское шоссе..и до снегопадов ..там жопа началась после того как начали сдавать новостройки..район изменился буквально за пару тройкук лет..из шушар надо выезды делать в другую сторону ..дорогу новую проложить чтобы не перлись все на московское шоссе там и без них фур хватает еще эти новосельцы теперь..