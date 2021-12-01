Автобус из Колпино в Петербург сменил маршрут из-за пробок на Московском шоссе

Как сообщает 1 декабря пресс-служба перевозчика, в связи с транспортными заторами временно изменена трасса автобусного маршрута № 196 «г. Колпино, Заводской пр., — Звездная ул.». Вместо Московского шоссе автобусы будут следовать по Софийской улице, а с нее — на Дунайский проспект.
Московское шоссе стоит в обе стороны с утра 30 ноября. Из-за сильного снегопада фуры не могли выехать со складов. Многокилометровые пробки были на трассе даже ночью. Утром 1 декабря люди были вынуждены идти вдоль Московского шоссе пешком. «Мама едет уже больше трех часов в город на первом автобусе! Вроде по «Яндекс» пишут, что перед Армадой фура прилегла отдохнуть!» — писала в девятом часу утра участница группы «Автолюбители Колпино» Лиза.
Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», пробка на шоссе тянется на 10,9 километра — от реки Поповой Ижорки до поворота к заводу Foxconn.