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Автобус из Колпино в Петербург сменил маршрут из-за пробок на Московском шоссе

Огромные пробки, второй день тормозящие Московское шоссе, вынудили «Пассажиравтотранс» изменить маршрут автобуса, курсирующего между Петербургом и Колпино.

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Как сообщает 1 декабря пресс-служба перевозчика, в связи с транспортными заторами временно изменена трасса автобусного маршрута № 196 «г. Колпино, Заводской пр., — Звездная ул.». Вместо Московского шоссе автобусы будут следовать по Софийской улице, а с нее — на Дунайский проспект.

Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
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Московское шоссе стоит в обе стороны с утра 30 ноября. Из-за сильного снегопада фуры не могли выехать со складов. Многокилометровые пробки были на трассе даже ночью. Утром 1 декабря люди были вынуждены идти вдоль Московского шоссе пешком. «Мама едет уже больше трех часов в город на первом автобусе! Вроде по «Яндекс» пишут, что перед Армадой фура прилегла отдохнуть!» — писала в девятом часу утра участница группы «Автолюбители Колпино» Лиза.

Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», пробка на шоссе тянется на 10,9 километра — от реки Поповой Ижорки до поворота к заводу Foxconn.

Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

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Комментарии (2)

Resident_Ev1l
Дак и Софийская стоит, не совсем колом, но стоит.
hal9000
Да там надо уже с этим участком московского шоссе смириться..из новостроек там больше нет выездов..все лезут на московское шоссе..и до снегопадов ..там жопа началась после того как начали сдавать новостройки..район изменился буквально за пару тройкук лет..из шушар надо выезды делать в другую сторону ..дорогу новую проложить чтобы не перлись все на московское шоссе там и без них фур хватает еще эти новосельцы теперь..
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