Десятибалльные пробки не стали ждать часа пик. На Московском шоссе с утра страдают из-за фур

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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», Московское шоссе оказалось перегорожено в районе Курьерского проезда из-за буксующих на нерасчищенных дорогах фур. «Машины не могут выехать с 7 утра от складов на трассу», — пишет Александр. Большая пробка на Московском шоссе не рассасывается сегодня весь день. Около 10 часов утра она превышала 12 километров, к обеду уменьшилась до девяти, затем снова растянулась до 12.



Еще один серьезный затор собрался на Софийской улице. Ехать по ней в сторону Колпино не советуют. «Все стоит намертво, как и у станции Шушары. Водитель автобуса высадил, все идут пешком», — пишет в «ДТП и ЧП» Кирилл.