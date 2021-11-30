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Десятибалльные пробки не стали ждать часа пик. На Московском шоссе с утра страдают из-за фур

Вечерний час пик еще не настал, а пробки в Петербурге уже достигли 10 баллов, на 4 балла превысив обычный трафик в пятом часу вечера вторника. На Московском шоссе с утра не рассасывается затор из-за грузовиков: они не могут выехать и перегородили дорогу.

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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», Московское шоссе оказалось перегорожено в районе Курьерского проезда из-за буксующих на нерасчищенных дорогах фур. «Машины не могут выехать с 7 утра от складов на трассу», — пишет Александр. Большая пробка на Московском шоссе не рассасывается сегодня весь день. Около 10 часов утра она превышала 12 километров, к обеду уменьшилась до девяти, затем снова растянулась до 12.

Еще один серьезный затор собрался на Софийской улице. Ехать по ней в сторону Колпино не советуют. «Все стоит намертво, как и у станции Шушары. Водитель автобуса высадил, все идут пешком», — пишет в «ДТП и ЧП» Кирилл.

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Пробки в Петербурге 30 ноября достигли 9 баллов в 16:15, а в 16:54 уже выбили максимум — 10 баллов. Виной тому сильный снегопад, что принес в Петербург циклон «Бенедикт». Следите за тем, как заметает Петербург, вместе с «Фонтанкой» онлайн.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (10)

Mikkä Kårhunen
кто отвечает за уборку Московского шоссе надо судить за халатность,парализована трасса,на которой находятся промышленные и продуктовые склады
Cвифт
.... костры из покрышек ещё нигде не зажгли ?))) ... нет ?, значит всё в порядке.
Athair
Поддерживаю рекомендацию Яндекса - метро рулит. Сегодня я пешеход, и судя по прогнозу - до конца недели.

Пусть народ маленько научится по снегу ездить, а я на метро... ;)
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