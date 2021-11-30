Снег насыпал Петербургу лишних баллов и немного ДТП. На Московском шоссе собралась пробка недели

По данным «Яндекс.Пробок», в утренний час 30 ноября загруженность петербургских дорог достигла максимальных 10 баллов. Это на 3 балла больше, чем накануне, и на 4 балла больше обычного. Плотнее всего — на десятку — было на участке Заневский проспект — проспект Косыгина в сторону центра. На 9 баллов были загружены Индустриальный проспект и проспект Большевиков в обе стороны и участок шоссе Революции — Рябовское шоссе в центр. На 3–4 балла больше обычного было на Выборгском шоссе и Гражданском проспекте в сторону центра.
К десяти утра пробки ослабли всего на балл, и вместо обычных 4 баллов наблюдалось 9. А на Московском шоссе скопился самый крупный затор за всю последнюю неделю. Пробка от реки Попова Ижорка до АЗС «Авро» растянулась на 12,2 километра.
ДТП при этом в городе мало — в снегу не сильно погоняешь. Зато снегом они и спровоцированы. Так, на перекрестке улицы Некрасова с Фонтанной улицей «раскорячился автобус» 74-го маршрута, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Дорога оказалась перегорожена как водителям, так и пешеходам: люди были вынуждены обходить по проезжей части.
На Пискаревском проспекте развернуло фуру. На кадрах, сделанных очевидцем, видно также легковой автомобиль, стоящий рядом с большегрузом на «аварийке».
Еще один грузовик в семь утра застрял в сугробах на пересечении Оборонной и Тверской улиц в Колпино, заняв два ряда, пишут в группе «Автолюбители Колпино».
Вечером 29 ноября Петербург накрыл снежный циклон «Бенедикт». За хрониками снегопада «Фонтанка» наблюдает в режиме онлайн.