Добрый вечер, Бенедикт. Наблюдаем за снежным циклоном онлайн

Несмотря на относительно поздний вечер, сервис «Яндекс.Пробки» фиксирует в Петербурге уверенные 6 баллов. Местами город до сих пор окрашен в бордово-красный.

Сложно проехать по мосту Александра Невского в обе стороны и прилегающим к нему улицам. При этом, Синопская набережная свободна. А вот Малоохтинский проспект уверенно стоит в сторону Октябрьской набережной.

Несколько аварий остановили Пулковское шоссе от КАД и до поворота на аэропорт «Пулково». Стоит Московское шоссе.

К началу одиннадцатого вечера жёлтыми остаются КАД и немного ЗСД.

Словом, автомобилистам понадобится немало времени, чтобы добраться до дома этим вечером.