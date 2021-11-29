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Добрый вечер, Бенедикт. Наблюдаем за снежным циклоном онлайн

В Петербург пришел циклон Бенедикт и принес в город сильный снегопад, который начался вечером и будет идти в последний день осени так, что к началу календарной зимы прогнозируют до 15–20 см снежного покрова. Наблюдаем за происходящим в режиме онлайн.

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автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

По данным сервиса «Яндекс.Карты», к девяти вечера в городе образовались 7-балльные пробки. Впрочем, прогноз благоприятный: через час уровень должен понизиться до 4 баллов, а затем пробки почти сойдут на нет.

Об ухудшении погодных условий петербуржцев предупреждали в МЧС — «снежную проблему» в город принес циклон «Бенедикт». Морозная погода, выпавшая на первый день недели, сохранится выходных. Синоптики предупреждают, что к началу календарной зимы возможно до 15–20 сантиметров снежного покрова, обстановка на дорогах и во дворах будет непростая.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Багликова / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Багликова / «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
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В центре тоже чистят. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», техника прошла по Лиговскому проспекту…

автор фото Ирина Багликова / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Багликова / «Фонтанка.ру»

И по Загородному. Тем, кто припарковался на Загородном утро светит не самое приятное: автомобили частично оказались заметены как раз благодаря работе коммунальных служб.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Багликова / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Багликова / «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
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Снегоуборочная техника, наконец, замечена на улицах Петербурга. В частности, чистят Авиационную улицу, что неподалёку от станции метро «Московская».

автор видео Константин Селин / «Фонтанка.ру»

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Багликова / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Багликова / «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
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Из разных частей города нам сообщают о заносах. В центре под снегом оказались будущая Рождественская ярмарка и (немного) Пушкин.

В Шушарах жалуются на дороги, которые, впрочем, сейчас везде не блещут асфальтом. Там же людям неожиданно сложно оказалось попасть домой: двери заблокировал толстый слой снега.

Если у вас есть фото или видео, присылайте их, а также информацию о том, что происходит на электронный адрес mail@fontanka.ru.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Багликова / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Багликова / «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
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Если вы уже добрались до дома, посмотрите, как несладко приходится тем, кто сейчас находится на улице.

автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Багликова / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Багликова / «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
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Бенедикт разошёлся не на шутку. Снегопад настолько плотный, что больше похож на туман. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», даже со Школьной улицы сейчас не виден Лахта Центр. Его в буквальном смысле заметает.

автор видео Мария Долбиш / «Фонтанка.ру»

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Багликова / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Багликова / «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
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Снег – это не только неприятности. Он приносит с собой ещё и радость. Например, новогоднее настроение и ожидание чего-то действительно волшебного.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Багликова / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Багликова / «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
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Несмотря на относительно поздний вечер, сервис «Яндекс.Пробки» фиксирует в Петербурге уверенные 6 баллов. Местами город до сих пор окрашен в бордово-красный.

Сложно проехать по мосту Александра Невского в обе стороны и прилегающим к нему улицам. При этом, Синопская набережная свободна. А вот Малоохтинский проспект уверенно стоит в сторону Октябрьской набережной.

Несколько аварий остановили Пулковское шоссе от КАД и до поворота на аэропорт «Пулково». Стоит Московское шоссе.

К началу одиннадцатого вечера жёлтыми остаются КАД и немного ЗСД.

Словом, автомобилистам понадобится немало времени, чтобы добраться до дома этим вечером.

Фото: «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Багликова / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Багликова / «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
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Первый сильный снегопад (да и не только первый) из года в год вызывает оторопь у автомобилистов. Львиная доля предпочитает передвигаться не быстрее 40 километров в час. Те, кто торопятся, попадают в аварии, стопоря и без того медленное движение.

Перепись нелепых аварий уже началась в социальных сетях. На пересечении проспектов Испытателей и Коломяжского не смогли разъехаться два «корейца». На севере Петербурга сошлись бетономешалка и Daewoo Matiz. На месте работают врачи скорой помощи.

На перекрёстке улицы Тимофея Фёдорова и проспекта Ветеранов снежное «планирование» привело автомобилиста в забор. Судя по комментарию очевидца в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», водитель на месте происшествия обнаружен не был.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Багликова / «Фонтанка.ру»
автор фото Ирина Багликова / «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (27)

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.... уборка по-бегловски.
--- Единственным шеринг-дворником оказался корреспондент Мойки78, ему надиктовали интервью для Первого канала
angel of death
опять уборочные камазы кружат вокруг зданий администраций районов? из года в год одна и та же картина - дороги не убраны, а камазы кружат только в определённых местах - сам неоднократно это наблюдал - просто сжигают горючее возле зданий администрации...
Annonym
А Что собственно наблюдать то ?
Да к тому же онлайн Вранье про уборочную 800 единиц техники и более 1000 дворников не одной единицы Уборочной техники в Петроградском районе в Период с 21.00 и на момент Написания комментария не замечено во Дворах уже также на данный Момент на вид ( Линейки с собой нет так что не мерял ) Слой снега высотой от 1,5 до 3,5 См и выше местами у водостоков уже горочки снега намело .
И Я ОЧЕНЬ Сильно Сомнеаваюсь что Дворники Структур «Жилкомсервис №1 Петроградского района»
А также тоже самое название но с цифрами 2 и 3 Дружно в ручную Утром будут чистить Дворы ФАКТ ДВОРНИКОВ ВО ДВОРАХ Петроградского района НЕТ .
Уборка производится только там где может Проехать Bob Cat такой маленький Трактор в тех Дворах - местах Дворов.
В тех же дворах где нет Возможности проехать не описанному выше маленькому Евро трактору не обычному времен Колхозов СССР Остаються не убранными либо до оттепели либо пока Этот снег не преватится в спресованную массу снега высотой 5См и выше
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