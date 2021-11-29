Добрый вечер, Бенедикт. Наблюдаем за снежным циклоном онлайн

По данным сервиса «Яндекс.Карты», к девяти вечера в городе образовались 7-балльные пробки. Впрочем, прогноз благоприятный: через час уровень должен понизиться до 4 баллов, а затем пробки почти сойдут на нет.
Об ухудшении погодных условий петербуржцев предупреждали в МЧС — «снежную проблему» в город принес циклон «Бенедикт». Морозная погода, выпавшая на первый день недели, сохранится выходных. Синоптики предупреждают, что к началу календарной зимы возможно до 15–20 сантиметров снежного покрова, обстановка на дорогах и во дворах будет непростая.
В центре тоже чистят. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», техника прошла по Лиговскому проспекту…
И по Загородному. Тем, кто припарковался на Загородном утро светит не самое приятное: автомобили частично оказались заметены как раз благодаря работе коммунальных служб.
Снегоуборочная техника, наконец, замечена на улицах Петербурга. В частности, чистят Авиационную улицу, что неподалёку от станции метро «Московская».
автор видео Константин Селин / «Фонтанка.ру»
Из разных частей города нам сообщают о заносах. В центре под снегом оказались будущая Рождественская ярмарка и (немного) Пушкин.
В Шушарах жалуются на дороги, которые, впрочем, сейчас везде не блещут асфальтом. Там же людям неожиданно сложно оказалось попасть домой: двери заблокировал толстый слой снега.
Если у вас есть фото или видео, присылайте их, а также информацию о том, что происходит на электронный адрес mail@fontanka.ru.
Если вы уже добрались до дома, посмотрите, как несладко приходится тем, кто сейчас находится на улице.
автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Бенедикт разошёлся не на шутку. Снегопад настолько плотный, что больше похож на туман. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», даже со Школьной улицы сейчас не виден Лахта Центр. Его в буквальном смысле заметает.
автор видео Мария Долбиш / «Фонтанка.ру»
Снег – это не только неприятности. Он приносит с собой ещё и радость. Например, новогоднее настроение и ожидание чего-то действительно волшебного.
Несмотря на относительно поздний вечер, сервис «Яндекс.Пробки» фиксирует в Петербурге уверенные 6 баллов. Местами город до сих пор окрашен в бордово-красный.
Сложно проехать по мосту Александра Невского в обе стороны и прилегающим к нему улицам. При этом, Синопская набережная свободна. А вот Малоохтинский проспект уверенно стоит в сторону Октябрьской набережной.
Несколько аварий остановили Пулковское шоссе от КАД и до поворота на аэропорт «Пулково». Стоит Московское шоссе.
К началу одиннадцатого вечера жёлтыми остаются КАД и немного ЗСД.
Словом, автомобилистам понадобится немало времени, чтобы добраться до дома этим вечером.
Первый сильный снегопад (да и не только первый) из года в год вызывает оторопь у автомобилистов. Львиная доля предпочитает передвигаться не быстрее 40 километров в час. Те, кто торопятся, попадают в аварии, стопоря и без того медленное движение.
Перепись нелепых аварий уже началась в социальных сетях. На пересечении проспектов Испытателей и Коломяжского не смогли разъехаться два «корейца». На севере Петербурга сошлись бетономешалка и Daewoo Matiz. На месте работают врачи скорой помощи.
На перекрёстке улицы Тимофея Фёдорова и проспекта Ветеранов снежное «планирование» привело автомобилиста в забор. Судя по комментарию очевидца в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», водитель на месте происшествия обнаружен не был.