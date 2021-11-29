К снегу прибавится ветер. Жителям Петербурга пообещали ухудшение погодных условий к вечеру понедельника

Как сообщили в городском управлении МЧС 29 ноября, погода будет ухудшаться с 19:00 до 22:00 часов.



Петербуржцам посоветовали убрать хозяйственные вещи со двора дома или балкона, а также закрыть окна. Владельцам машин рекомендовали поставить их в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам напомнили о необходимости избегать сооружений повышенного риска, например мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередач.

«Фонтанка» писала, что 29 ноября в городе практически весь день будет идти снег. Морозная погода, выпавшая на первый день недели, сохранится до конца «семидневки». Синоптики предупреждают, что к началу календарной зимы возможно до 15–20 сантиметров снежного покрова, обстановка на дорогах и во дворах будет непростая.