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К снегу прибавится ветер. Жителям Петербурга пообещали ухудшение погодных условий к вечеру понедельника

В понедельник вечером в Петербурге усилятся северо-восточный и северный ветры. Скорость будет достигать 15 метров в секунду.

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Как сообщили в городском управлении МЧС 29 ноября, погода будет ухудшаться с 19:00 до 22:00 часов.

Петербуржцам посоветовали убрать хозяйственные вещи со двора дома или балкона, а также закрыть окна. Владельцам машин рекомендовали поставить их в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам напомнили о необходимости избегать сооружений повышенного риска, например мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередач.

«Фонтанка» писала, что 29 ноября в городе практически весь день будет идти снег. Морозная погода, выпавшая на первый день недели, сохранится до конца «семидневки». Синоптики предупреждают, что к началу календарной зимы возможно до 15–20 сантиметров снежного покрова, обстановка на дорогах и во дворах будет непростая.

© Фонтанка.Ру

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