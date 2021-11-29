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«Бенедикт» несёт Петербургу снежную проблему. Он может насыпать до 20 см осадков

Сильный снегопад на фоне низких температур обещают Петербургу метеосводки. Засыпать город начнёт вечером 29 ноября, календарная зима имеет все шансы начаться с сугробов.

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«Красивая зима началась в нашем регионе. Но намечается снежная проблема… Очередной циклон в течение предстоящих суток будет смещаться через центральный район, а Санкт-Петербург окажется в северной его части», — сообщил «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов.

Снег начнётся вечером, будет идти в последний день осени так, что к началу календарной зимы прогнозирую до 15–20 см снежного покрова. Обстановка на дорогах и во дворах будет сложная, предупреждают в Северо-Западном УГМС.

Сейчас в Петербурге 5,5 градуса ниже ноля. Циклон, который затянул небо облаками, синоптики назвали «Бенедикт». По данным УГМС, в последние ноябрьские дни температура в течение суток будет колебаться от -7 до -3 градусов. Первый зимний день обещает быть на несколько градусов холоднее.

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Комментарии (3)

Аппаратчик мокрой классификации
"до 20 см осадков" - это как "скидки до 90%", да?
Cashmare
камбербэтч польщён )
alexpalspb
опять хаос и грязь на дорогах...
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