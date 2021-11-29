«Бенедикт» несёт Петербургу снежную проблему. Он может насыпать до 20 см осадков

«Красивая зима началась в нашем регионе. Но намечается снежная проблема… Очередной циклон в течение предстоящих суток будет смещаться через центральный район, а Санкт-Петербург окажется в северной его части», — сообщил «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов.



Снег начнётся вечером, будет идти в последний день осени так, что к началу календарной зимы прогнозирую до 15–20 см снежного покрова. Обстановка на дорогах и во дворах будет сложная, предупреждают в Северо-Западном УГМС.



Сейчас в Петербурге 5,5 градуса ниже ноля. Циклон, который затянул небо облаками, синоптики назвали «Бенедикт». По данным УГМС, в последние ноябрьские дни температура в течение суток будет колебаться от -7 до -3 градусов. Первый зимний день обещает быть на несколько градусов холоднее.

