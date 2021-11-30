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Массовое ДТП перекрыло две полосы на Народной, а по свободной не могут взобраться фуры

Движение по одной из крупных улиц Невского района застопорило массовое ДТП. Объезд аварии осложняют большегрузы — им плохо дается заезд в горку по снежной каше.

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Как сообщают 30 ноября очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Народной улице в направлении Мурманского шоссе «собралась кучка из 5 машин». Участники ДТП заняли левый и средний ряды, оставив для проезда одну полосу, однако и там не обошлось без препятствий. «На свободной стоит фура и не может подняться в гору. Пробка уже от Володарского моста», — пишет очевидец.

По данным «Яндекс.Пробок», в районе часа дня проспект Славы и Народная улица были загружены на 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

В Петербурге по-прежнему семибалльные пробки. Помимо сохраняющегося с утра затора на Московском шоссе, который вновь вырос до 12,2 километра, необычно плотно на Софийской улице. Там скопился затор длиной в 4,7 километра от реки Кузьминки до Колпинского шоссе. Девятибалльные пробки наблюдаются на Индустриальном проспекте и проспекте Большевиков.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

ssr
Как в первый раз, был бы фуроводом бочку с песком возил, на подъёме он реально помогает. и Странно где песочницы городского правительства...
Zloi_prohozhiy
а кто эту ср@нь дальнобойную в город пустил?
Suricata
Ну как так то? Опять этот снег выпал зимой! Ни когда такого не было и вот опять!
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