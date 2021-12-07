Громова списывают в архив. За что бывшему главе смольнинского комитета готовят арест

По данным «Фонтанки», следствие оперирует неприятными для уха фигуранта терминами «организованная группа» и «систематическое хищение» — систематическое настолько, что охватывает период с 2013 по 2018 годы. Иван Громов покинул комитет по информатизации в 2016 году, заняв должность главы Петроградского района, но не утратил прежнего влияния, так что modus operandi цифровой «черной кошки» не изменился, считает полиция. Идея простая: есть люди при должностях, во всем согласные друг с другом, есть собственные сотрудники с руками — и есть компания, на которую можно замкнуть бумажное исполнение контрактов. Контракты непростые — со стороны не поймешь, исполнены они или нет, это не дорогу построить; работает схема с повышенными ставками — мало того, что приписывается нереальная стоимость работ, так еще и деньги перечисляются подрядчику за то, что он в итоге не делал. Накануне вечером глава Калининского района Иван Громов неожиданно был отправлен в отставку , спустя месяц после перевода из Петроградского. По умолчанию все связали это с качеством уборки снега, тем более, что количество жалоб — без учета площади района — действительно говорило не в пользу северных владений чиновника. Однако собеседники «Фонтанки» сомневались в том, что посреди заваленного города губернатор действительно разбирался в оттенках серого. Утром 7 декабря выяснилось, что Смольный действовал на опережение: Громов был задержан по делу об особо крупном мошенничестве, обыски прошли у него и других бывших представителей информационного блока Смольного . Родная партия уже экс-чиновника не стала тянуть и готовится приостановить его членский билет. Следствие называет подрядчика — «Тэсонэро компьютерс». Компания по разработке программного обеспечения зарегистрирована в 2008 году и ликвидирована весной 2019-го. Сравнительно неяркая, но все же звезда этого предприятия взошла на рынке госзаказа в 2014 году; именно тогда, по крайней мере, номинально оно вышло из собственности Антона Зенцова, который владеет созвездием компаний с экзотическим «тэсонэро» в названиях. Новым бенефициаром стала Виолетта Голышева, интересы которой, судя по параллельной торговле топливом, весьма широки. К тому же времени относится и первый контракт, заинтересовавший полицию — 21 млн рублей на развитие системы межведомственного электронного обмена информацией Санкт-Петербурга, заказчик — ГУП Информационно-аналитический центр (ИАЦ), главный подвед комитета. Название говорит само за себя: в теории ей пользуются исполнительные органы власти, которым нужны общие информационные ресурсы, чтобы не искать и не запрашивать друг у друга данные; на выходе — опять же в теории — быстрое и качественное обслуживание граждан. Далее вплоть до 2016 года следствие видит 4 договора на развитие и эксплуатацию межведомственной системы предоставления в Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде — в сумме примерно на 104 млн рублей (все — субподряд в рамках более крупных контрактов комитета с ИАЦ как с генподрядчиком). Речь о «петербургских» госуслугах , постановление о создании системы датируется еще 2010 годом.



10,3 млн рублей ушли по контракту 2015 года на развитие Единой дежурной службы. Последними по хронологии выступают два подряда 2017 и 2018 годов на сопровождение информационной системы «Государственные архивы Санкт-Петербурга», более чем на 30 млн в общей сложности. Заказчиком для «Тэсонэро компьютерс» выступал опять же ИАЦ. Важно — все выше перечисленные суммы следствие называет похищенными, а общий ущерб бюджету оценивает соответственно, в 166 млн рублей. Попутно идет проверка еще по 30 млн рублей, что существенно картину не меняет.



Идея следователей такова: не то чтобы указанные в контрактах работы не были выполнены, просто «Тэсонэро компьютерс» не прикладывало к ним руку. В случае с госуслугами, систему совершенствовали сами работники ГУП СПб ИАЦ; насчет архивной части подлинный исполнитель не указывается, но собеседники «Фонтанки» говорят, что у работников архивов могло бы хватить компетенций.



Статус главного обвиняемого — у Ивана Громова, но перечень всех членов группы так широк, что поневоле позавидуешь ее способности к самоорганизации. Из самого звучного — Денис Чамара, который сменил Громова в комитете в 2016 году, а в 2019-м даже перебрался в Минцифры. Из менее известных, но все же у штурвала: бывшие главы ИАЦ Евгений Корабельников (впоследствии — замглавы Петроградского района), Евгений Герус (до недавнего времени — глава ГКУ МФЦ) и Андрей Овчаренко, покинувший ГУП несколько месяцев назад и проследовавший в «Газпром теплоэнерго». Кроме того, брат Ивана Громова, Павел, которому полиция отводит роль контролера взаиморасчетов между государственным ИАЦ и частным «Тэсонэро компьютерс», а также возможного посредника с кипрскими офшорами.



Из тех, кто виднеется рядом с «Тэсонэро компьютерс» официально, следствие на данный момент интересует только Алексей Косарев — он был директором при открытии компании и хоронил ее в качестве ликвидатора 2 года назад. При описании других представителей «коммерческой» стороны полицейским приходится использовать сложные конструкции: Ковалев, Евдокимов и Бельчиков названы владельцами компании и фактическими руководителями, Устюжанин — человеком, осуществляющим текущее руководство. Двое последних пересекались в компании «Интервис», тоже недавно ликвидированной.



По данным «Фонтанки», следствие намерено просить об аресте Ивана Громова. Причина не только в масштабах хищения и «общественной опасности». Следователи не хотят бегать за экс-чиновником, но что важнее — за экс-полицейским, сохранившим, по их мнению, обширные связи и знакомства в органах внутренних дел и понимающим в деталях, как работает расследование экономических преступлений. Кроме того, отец в прошлом — заместитель полпреда в Центральном федеральном округе и генерал-майор налоговой полиции.



Сюда же — наличие загранпаспорта, нескольких квартир, дорогостоящего имущества, оформленного на родственников: это, видимо, должно доказывать, что Громов может в любой момент позволить себе скрыться. Даже маршрут примерно проложен: Москва — к еще одному брату, Кипр (см. выше про связи Павла Громова), Украина (это через других родственников) и самое неожиданное — Болгария. В последнем случае следователей насторожила недвижимость бывшего заместителя Громова в комитете — Андрея Соколова, также силовика со стажем, который сейчас работает в «Петербургтеплоэнерго». Его причастность к хищениям проверяется, но в поставленной перед ним задаче повлиять на доследственную проверку полиция уверена.



Стремления к сотрудничеству следствие не видит и в том, что «Тэсонэро компьютерс» самоуничтожилось как раз после начала проверки. Так же пропали или оказались заблокированы отчетные документы. Наконец, по данным «Фонтанки», выражено волнение за тайного свидетеля, которому предоставлена государственная защита. О том же просили еще несколько свидетелей.



Даже опыт участия в боевых действиях бывшему главе района припомнили как повод остаться в изоляторе. Это к слову о том, как странно меняется арифметический знак при изменении условий задачи. Ведь кто бы еще вчера воспринял в качестве негатива психологический портрет целеустремленного человека, предрасположенного к саморазвитию, карьеризму и намеренному риску, не умеющего довольствоваться достигнутым.



Еще одно неприятное. Следствие проверяет на законность вообще все перечисленное Смольным в адрес «Тэсонэро компьютерс». Вот только компания в последние годы работала не только со Смольным, но и со школами того самого Петроградского района. Суммы несопоставимые — оборудование для ЕГЭ на сотни тысяч рублей. Но следствие считает не только в деньгах, но и в эпизодах.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»