Обыски по делу Громова затронули еще одного экс-главу комитета Смольного и других чиновников

Иван Громов



автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







По информации «Фонтанки», следствие и оперативники Главного управления экономической безопасности МВД РФ по делу Ивана Громова посетили и квартиры его бывших коллег и сослуживцев. Так, обыск прошел у бывшего заместителя Громова по комитету информатизации, Андрея Соколова. Кстати, Соколов является еще и бывшим сослуживцем Громова по департаменту экономической безопасности МВД.

Андрей Соколов пришел в Смольный не только после службы в МВД, но и работы в «Роснефти». Заместителем председателя и начальником аналитического управления он был с 2012 по 2020 год, застав и Александра Демидова, и Громова, и Чамару. Со сменой руководства комитета ушел и он — сначала в «Газпром энергохолдинг», затем — в «Петербургтеплоэнерго», где и занимает сейчас должность заместителя гендиректора по корпоративной защите.



По данным нашего издания, настроение утром 7 декабря испортили еще и бывшему председателю комитета по информатизации и связи Смольного Денису Чамаре — в его квартире также состоялся обыск.

Денис Чамара начал руководить комитетом в 2016 году — сразу после ухода Громова в район (сначала в качестве врио председателя, потом — уже без временной приставки). Именно при нем активизировались самые звучные, пусть и не самые капиталоемкие, информационные проекты — вроде «Чистого неба» (избавление центра города от проводов) и КИСУ (система для управления общественным транспортом). Именно эта, так и не принятая, система в итоге создала контекст для ухода Чамары из Смольного в 2019 году: буквально в последний день работы в Петербурге чиновник сообщил подрядчику о расторжении контракта — притом что по трем первым этапам уже успели перечислить 300 млн рублей. Комитет и НТЦ «Измеритель» судятся до сих пор, а КИСУ пытается вернуться в город по объездной дороге. Чамара перешел в Минцифры, последнее место работы — заместитель директора ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФЦС).



Но и это еще не всё. По данным нашего издания, у следствия есть уточняющие вопросы к еще одному бывшему заместителю Ивана Громова — Андрею Никольскому.

Андрей Никольский пришел в КиС в конце нулевых, сначала специалистом, потом директором подведа «Управление информационных технологий и связи». Следующий карьерный скачок в 2015 году заставил Смольный перейти на морализаторский тон. «История профессиональной жизни заместителя председателя комитета по информатизации и связи Андрея Никольского — это пример того, как любовь к своему делу, ответственность и постоянная работа над собой приводят к успеху, — говорилось тогда на сайте правительства. — Несколько месяцев назад Андрей Никольский перешел на новую ступень карьеры и был назначен из резерва управленческих кадров на должность заместителя председателя». Среди прочего Никольский курировал проект регионального центра обмена данными.

Насколько известно «Фонтанке», в ближайшее время ждут показаний и от бывших руководителей Санкт-Петербургского информационного аналитического центра Овчаренко и Корабельникова.



Андрей Овчаренко с 2010 года работал в Санкт-Петербургском информационно-аналитическом центре (ИАЦ), в 2018-м возглавил его. Это крупнейший подвед комитета с годовым объемом контрактов более чем в миллиард, на нем, собственно, вся информатизация. Ушел Овчаренко весной 2021 года. Евгений Корабельников также сидел в кресле руководителя ИАЦ, но задолго до Овчаренко — с 2013 по 2015 год. После скандала с неудачной записью учеников в первый класс через портал госуслуг был уволен (в отличие от Громова, который тогда был председателем КиС) и перешел в жилищное агентство Петроградского района. С приходом в район Громова — стал его заместителем в администрации.

Таким образом, если сложить все эти имена, помножить их на должности и разделить на задержание Ивана Громова, можно с уверенностью в 100 % сказать, что наша информация о вмененных 250 миллионах касается именно комитета по информатизации в период 2012–2016 годов.

«Фонтанка.ру»

