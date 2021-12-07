То была не «снежная» отставка. Задержан только что уволенный Бегловым глава Калининского района

Иван Громов



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







По информации нашего издания, утром 7 декабря в квартире Ивана Громова, который накануне неожиданно был уволен губернатором Бегловым с поста главы Калининского района Петербурга, прошел обыск. После чего Громова увезли в Главное следственное управление ГУ МВД на Лиговский проспект, 145, где допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу. Возбуждено дело по статье 159 УК РФ. Причем по той части, где вменяется использование служебного положения.

Еще вчера, 6 декабря, к вечеру «Фонтанка» сообщила, что губернатор Петербурга освободил Ивана Громова с занимаемой должности, на которой он проработал совсем немного — меньше месяца. Причем его уход по собственному желанию связывали с неудовлетворительной уборкой снега. По крайней мере, именно так подавалось это из Смольного.



Теперь же понятна причина. А если увидеть, что в гости к Громову пришли оперативники Главного управления экономической безопасности МВД, то становится очевидным — руководство предупредило аппарат губернатора о ближайших изменениях в статусе Ивана Громова. Что говорит, конечно, о товарищеском жесте. (Здесь можно поискать и более глобальные изменения, ведь Громов — сын бывшего зама Георгия Полтавченко по работе в полпредстве ЦФО, но это тема уже последующая.)

Что касается самого Ивана Громова, то его штатская карьера в Петербурге началась в 2012 году после того, как он ушел в отставку из Департамента экономической безопасности МВД, где дорос до подполковника. Кстати, «Фонтанка» не сомневается, что если следствие дойдет до ходатайства на арест, то обязательно укажет коронную для таких случаев фразу «…располагает обширными связями в надзорных и правоохранительных органах». Он реально учился со многими ныне известными людьми. Например, с дочерью уже бывшего спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.



По данным нашего издания, следствие намерено процессуально на двое суток задержать Громова. На данный момент — безусловная интрига. Всё же вряд ли то, что предъявляется в эти часы Громову, — результат его деятельности на посту главы Калининского района. Элементарная логика говорит о том, что корни его проблемы надо искать или в Петроградском районе, который он возглавлял еще до ноября этого года, или в комитете по информатизации и связи правительства города, которым он руководил с 2012 по 2016 год.

В ближайшее время «Фонтанка» узнает дополнительные сведения об этой истории.

