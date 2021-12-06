FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -11
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Первая «снежная» отставка Петербурга. Беглов уволил главу Калининского района

Губернатор Петербурга Александр Беглов уволил главу Калининского района. Он проработал меньше месяца.

4
Печать

Иван Громов покидает пост главы администрации Калининского района Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 6 декабря.

«По окончании рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами Правительства Санкт-Петербурга глава администрации Калининского района Иван Громов подал заявление об увольнении с этой должности по собственному желанию», – говорится в сообщении пресс-службы.

По информации «Фонтанки», уход с поста главы администрации был не совсем по собственному желанию Громова и, якобы, причиной стала неудовлетворительная уборка снега в районе. При этом, отмечает собеседник, участвовавший в рабочем совещании у губернатора, Калининский район во внутреннем рейтинге по жалобам был не на самой последней позиции.

Иван Громов работал главой Калининского района меньше месяца. До этого он возглавлял Петроградский район города.

Напомним, снежной зимой 2018/2019 Александр Беглов, тогда еще только временно исполняющий обязанности губернатора, принял отставку главы Фрунзенского района Валерия Сапожникова. За день до этого глава города провел объезд района и остался недоволен работой оперативного штаба по уборке от снега.

Вскоре были отправлены в отставку главы еще трех районов. Своих постов лишились главы Центрального района Андрей Хлутков, Василеостровского района Юлия Киселева и Красносельского района Виталий Черкашин.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

t_andrei
И какой с этого увольнения толк? Что снег теперь убирать будут? Лучше бы Беглов лопату взял сам, раздал их всем этим депутатам. И пару дней покопали снег во дворах. А они все в политику играют
Kruger
Убирают людей Полтавченко.
Sergik7
Детский сад
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1