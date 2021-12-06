Первая «снежная» отставка Петербурга. Беглов уволил главу Калининского района

Иван Громов покидает пост главы администрации Калининского района Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 6 декабря.



«По окончании рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами Правительства Санкт-Петербурга глава администрации Калининского района Иван Громов подал заявление об увольнении с этой должности по собственному желанию», – говорится в сообщении пресс-службы.



По информации «Фонтанки», уход с поста главы администрации был не совсем по собственному желанию Громова и, якобы, причиной стала неудовлетворительная уборка снега в районе. При этом, отмечает собеседник, участвовавший в рабочем совещании у губернатора, Калининский район во внутреннем рейтинге по жалобам был не на самой последней позиции.

