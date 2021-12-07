Кипрский след в деле Громова. В Петербурге задержан брат экс-председателя комитета Смольного

Как стало известно «Фонтанке», Громова-младшего задержали утром 7 декабря, доставили на допрос в следственное управление на Лиговском проспекте и сразу предъявили обвинение в хищении 165 миллионов рублей.



По версии следствия, с 2013-го по 2018 год организованный клубок из чиновников и предпринимателей «отщипывал» от госконтрактов между комитетом по информатизации и связи и подведомственным ему Информационно-аналитическим центром (ИАЦ). Во главе «пищевой цепочки», по мнению следствия, стоит экс-председатель комитета Иван Громов, а внизу обретался брат Павел, якобы помогавший легализовать теневые доходы на Кипре.

