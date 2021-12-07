Кипрский след в деле Громова. В Петербурге задержан брат экс-председателя комитета Смольного

Как стало известно «Фонтанке», Громова-младшего задержали утром 7 декабря, доставили на допрос в следственное управление на Лиговском проспекте и сразу предъявили обвинение в хищении 165 миллионов рублей.
По версии следствия, с 2013-го по 2018 год организованный клубок из чиновников и предпринимателей «отщипывал» от госконтрактов между комитетом по информатизации и связи и подведомственным ему Информационно-аналитическим центром (ИАЦ). Во главе «пищевой цепочки», по мнению следствия, стоит экс-председатель комитета Иван Громов, а внизу обретался брат Павел, якобы помогавший легализовать теневые доходы на Кипре.
Восемь эпизодов мошенничества эквивалентны восьми контрактам на развитие и сопровождение информационных систем в Петербурге. Информационно-аналитический центр отвечал за госархивы, сайт петербургских госуслуг и систему электронного взаимодействия. С выделяемых денег, считает следствие, по каждому контракту что-то да выводили на подконтрольную компании «Тэсонэро компьютерс», исполнявшую роль субподрядчика. На самом деле, по мнению полиции, работу выполняли сотрудники самих госпредприятий, для которых ИАЦ создавал информсистемы.
В подмосковных домах Павла Громова утром 7 декабря прошли обыски. Бизнесмен наравне с братом задержан на двое суток, следствие попросит отправить Громовых в СИЗО.