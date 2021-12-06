Унесло циклоном. Беглов взялся решать проблему уборки увольнениями

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Поделиться Поделиться







Днём на заседании малого правительства губернатор Петербурга Александр Беглов отчитывал подчинённых. Этот формат совещаний носил закрытый характер ещё при губернаторе Полтавченко, когда его сменил Беглов, он сначала взял курс на публичность, но пандемия исправила это — заседания «малого» снова стали только для своих. В этот раз за закрытыми дверями градоначальнику докладывали о качестве уборки снега в городе, а тот хмурился, слушая, как справляются с выпавшими в городе 34 см снега.

Как утверждают собеседники «Фонтанки», на суд губернатора представили рейтинг жалоб горожан. Лидировал в нём с цифрой за 500 обращений Калининский район. Затем — Невский и Фрунзенский районы (там жалоб насчитали больше 300). Всего недовольство уборкой в городе, согласно этим данным, выросло почти в два раза. «Беглов после это вызвал к себе с докладами глав Калининского и Невского районов. Главу Калининского района — безотлагательно, а руководителю администрации Невского района дали возможность подготовиться и исправиться, только затем приехать с отчётом», — отмечает участник совещания.



Другой чиновник, занимающийся аналитикой обращений граждан, поделился с «Фонтанкой» наблюдением: самым «красным» с точки зрения жалоб районом всё последнее время был скорее Центральный: «Там узкие улицы, и их сложно убирать техникой. Калининский район, правда, тоже есть среди проблемных». Ещё один собеседник, занятый на аналогичной работе, добавил, посетовал, что волна критики в последнее время идёт не только от горожан, но и от пабликов, в которых легко купить платное размещение, если у тебя есть деньги. «Мы все понимаем, чей это троллинг», — вздохнул источник, добавив, что акцент в его словах нужно делать именно на слово «троллинг» и вспоминать, кто был среди первых деятелей, начавших промышлять информационной манипуляцией.

После совещания правительства неудовлетворённость скоростью уборки снега губернатор Александр Беглов выразил и в эфире «Радио России». Чиновников в нём он особо не упоминал, хотя и разделил гнев горожан, попутно назвав в числе виновных автомобилистов, нарушающих правила парковки: «В непростых условиях велась работа городских служб по устранению последствий циклона «Бенедикт». Службы справились: обеспечили транзит транспорта и пешеходов. Вместе с тем, недовольство петербуржцев сроками уборки разделяю. Профильным руководителям даны необходимые указания: будет усилена работа по взаимодействию с местным самоуправлением, федеральными структурами, от которых также зависит уборка, её скорость на местах и соблюдение правил дорожного движения, борьба с нарушениями правил парковки. Транспорт, припаркованный с нарушениями, мешает уборочной технике. Будут сделаны организационные выводы».



Пока радиослушатели внимали слову губернатора, о ходе уборки на севере города отчитывался Александру Беглову глава Калининского района Иван Громов. Его подчиненные рассказали «Фонтанке», что ничего не предвещало кадровых перестановок: «Все понимали, что человек он в районе новый, всего три недели назад был сюда назначен». Ближе к 8 вечера они прочли в новостях: Громов написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.

«Что произошло, никто так и не понял, но, конечно, никто не поверил, что снег мог стать истиной причиной. В итоге все гадают на кофейной гуще, придумывая, что должно было произойти», — рассказал один из работающих в администрации района сотрудников. Он добавил, что самое простое было бы сделать вывод, лежащий на поверхности, и объяснить увольнение Громова связью с экс-спикером Законодательного собрания Вячеславом Макаровым, но это, утверждает чиновник, неверная интерпретация. Иван Громов начал карьеру в Смольном после прихода на должность градоначальника Георгия Полтавченко: он долгое время возглавлял комитет по информатизации, а только затем перешёл на пост главы Петроградского района (отсюда — ассоциация с Макаровым, политик традиционно избирался депутатом по этой территории). Громов сменил район на Калининский в середине ноября, а Василия Пониделко, до этого возглавлявшего эту администрацию, отправили руководить комитетом по благоустройству.



По совпадению именно Калининский район был выбран в качестве полигона для проекта дворник-шеринга — добровольцев зазывали на уборку внутриквартальных территорий за 150 рублей в час. Ещё один «пилот», который решил провести именно в этом районе, — раздельный сбор мусора от Невского экологического оператора.

При этом уборка Калининского района от снега стала проблемой для чиновников уже не первый год и по другой причине. Именно здесь, задолго до Громова, разыгралась самая яркая баталия последних лет за право убирать дороги района: на конкурс, помимо постоянных участников, заявился новый игрок — предприятие «Северное», видимо, ободренный антимонопольным разбирательством о «снежном картеле». Боролось «Северное» с ОАО «Коломяжское», которое в ту пору возглавлял Егор Пащенко (сейчас он в комитете по благоустройству, которым теперь руководит Пониделко, курирует именно содержание дорог в должности зампредседателя). Победу в конкурсе СП «Северное» вырывало в судах, из-за разбирательств район в какой-то момент остался без подрядчика. В конце концов летом 2021 года «Северное» и заключило контракт на уборку районных улиц до конца года.



При этом проблемы уборки города от снега системны, заявил «Фонтанке» на условиях анонимности бывший топ-менеджер одного из постоянных подрядчиков города. «Нам говорят, что не хватает техники, потом закупают ее массово, и снова не хватает, — говорит он. — Но надо понимать, что ее просто негде разместить. Не хватает места для водителей-трактористов в колоннах, заполняемость максимальная, делят один шкафчик. Надо думать, где новые площадки строить для новых автоколонн, а вместо этого подступают к старым — на Малом проспекте В.О, на Херсонской».

Кроме того, по словам собеседника «Фонтанки», закрываются площадки для временного хранения снега, которые спасали дорожников. В качестве примера он привел площадку на Шкиперском протоке, сейчас там начинает строиться развязка ЗСД: «Шкиперки нет, сейчас там не оставить снег, чтобы ехать тут же за следующей партией. Пока еще не заполнился пункт на Обводном, за счет него можно держаться. Но если снова заметет, его очень быстро забьют и тогда уже точно придется везти сразу на снегоплавильные и снегоприемные пункты Водоканала, стоять в очередях. У этого есть еще одна сторона: если бы платили по времени, субподрядчики с самосвальным парком шли бы на контракты — им-то какая разница, ехать или дремать в кабине. А теперь именно за вывоз снега платят по кубам, по времени — только за погрузку, и им нет смысла в очередях солярку жечь. Поэтому и число привлеченных организаций снижается».



Кстати, кадровыми перестановками Александр Беглов пытается решить проблему уборки города уже не первый раз. Снежной зимой-2018/2019 Беглов, тогда еще только временно исполняющий обязанности губернатора, принял отставку главы Фрунзенского района Валерия Сапожникова. За день до этого глава города провел объезд района и остался недоволен работой оперативного штаба по уборке от снега.

Вскоре были отправлены в отставку главы еще трех районов. Своих постов тогда лишились главы: Центрального района — Андрей Хлутков, Василеостровского района — Юлия Киселева (недавно возглавила КГА Смольного) и Красносельского района — Виталий Черкашин.

Ксения Клочкова, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

