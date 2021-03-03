О проблеме 3 марта «Фонтанке» рассказали читатели. На их видеозаписях видно: проезд, обрамляющий гавань с запада, превратился в реку. Струи уверенно продираются через талый снег и ведут в сторону спуска к воде.

Жители Василеостровского района опасаются за Галерную гавань. Им кажется, что в нее могут стекать грязные потоки с расположенной неподалеку площадки временного складирования снега.

Лужи читатели заметили и за «Варшавским экспрессом» — там из сваленного в кучи снега выросли черные горы.

Судя по списку мест временного складирования снега, на первом участке Шкиперского вполне законно расположен полигон приема снежных масс. Площадка для этих же целей выделена на набережной Обводного канала, 116.



Ранее петербуржцы удивлялись тому виду, который приобрела Орловская улица из-за временной площадки для снега https://www.fontanka.ru/2021/02/26/69785468/. Тем более, что ее как раз в перечне комблага нет.



Традиционный снежный хребет появился и на Петроградской набережной; это один из 53 пунктов для перегруза снега, где он может находиться до 10 дней. Еще 60 адресов — это места временного складирования снега со сроком до 3 месяцев.



В течение 21–23 февраля город заваливало снегом, выпало 33 см. После этого началась оттепель, город покрыли лужи, в некоторых можно устроить локальный SUP-фестиваль. Комблаг заявил, что рассчитывает полностью очистить улицы в течение 16 суток. Подробнее о том, как коммунальные службы борются с последствиями снегопада, читайте в интервью ответственных чиновников Смольного.