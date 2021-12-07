Экс-главу Калининского района Петербурга Ивана Громова лишат членства в «Единой России»

«Решение о приостановлении членства будет принято на ближайшем заседании местного политического совета», — отметили в организации.



Напомним, что Громова уволили с поста главы района накануне. Утром же его задержали в качестве подозреваемого. Ему вменяют хищение 250 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по части четвертой статьи 159 УК — «Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения».



Эпизоды, которые вменяются Громову, по информации нашего издания, касаются его работы в комитете информатизации и связи Смольного, который он возглавлял с 2012 по 2016 год. Все подробности читайте в материале «Фонтанки».

