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Обыски по делу Громова затронули других чиновников

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Экс-главу Калининского района Петербурга Ивана Громова лишат членства в «Единой России»

«Единая Россия» приостановит членский билет экс-главы Калининского района Ивана Громова. Об этом «Фонтанке» сообщили в партии 7 декабря.

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«Решение о приостановлении членства будет принято на ближайшем заседании местного политического совета», — отметили в организации.

Напомним, что Громова уволили с поста главы района накануне. Утром же его задержали в качестве подозреваемого. Ему вменяют хищение 250 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по части четвертой статьи 159 УК — «Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения».

Эпизоды, которые вменяются Громову, по информации нашего издания, касаются его работы в комитете информатизации и связи Смольного, который он возглавлял с 2012 по 2016 год. Все подробности читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (16)

ProstoZloy
"Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения" - так это основной вид деятельности всей партии.
Урус-Баши
За что!? Делать нечего. Наехали на честного, по их меркам, едраста. Нет бы засесть за компьютеры и заняться настоящим делом - искать оскорбителей религиозных чувст-с.
ElenaLeo
За что??? Всё правильно делал. Не поделился?
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