По информации нашего издания, Громову вменяются хищения на сумму в 250 миллионов рублей. Мы уже сообщили, что он задержан по уголовному делу о мошенничестве. Причем рассказали и о том, что эпизод касается его работы на посту председателя комитета по информатизации и связи правительства Петербурга, который Громов возглавлял с 2012 по 2016 год.
Экс-главе Калининского района Ивану Громову вменяется хищение 250 млн рублей
«Фонтанка» выяснила объем претензий к только что задержанному экс-главе Калининского района Петербурга Ивану Громову. История старая, но, судя по всему, большая.
По информации нашего издания, Громову вменяются хищения на сумму в 250 миллионов рублей. Мы уже сообщили, что он задержан по уголовному делу о мошенничестве. Причем рассказали и о том, что эпизод касается его работы на посту председателя комитета по информатизации и связи правительства Петербурга, который Громов возглавлял с 2012 по 2016 год.