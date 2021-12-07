FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -13
73.67р83.11р
ТЕМА ДНЯ

Задержан только что уволенный глава Калининского

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Экс-главе Калининского района Ивану Громову вменяется хищение 250 млн рублей

«Фонтанка» выяснила объем претензий к только что задержанному экс-главе Калининского района Петербурга Ивану Громову. История старая, но, судя по всему, большая.

28
Печать

По информации нашего издания, Громову вменяются хищения на сумму в 250 миллионов рублей. Мы уже сообщили, что он задержан по уголовному делу о мошенничестве. Причем рассказали и о том, что эпизод касается его работы на посту председателя комитета по информатизации и связи правительства Петербурга, который Громов возглавлял с 2012 по 2016 год.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (27)

Евсей_5e4ce28bedd9e
Значит снег не будут убирать. Ведь при Понеделко не убирали, а его повысили!!!
мухомор
в нормальном мире прежде всего должно было прилететь непосредственному руководителю - г-ну Беглову.
но так не будет.
Zet
А Жору-жлоба не прихватят по этому же делу? Он ведь его руководитель был.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1