В администрации Калининского района начался обыск по делу Ивана Громова. Следы ведут в комитет Смольного

По информации «Фонтанки», к 10 утра 7 декабря, то есть к началу трудового дня, в здание администрации Калининского района на Арсенальную набережную, дом 13, пришли незваные гости. Обыск начался в кабинете только что снятого губернатором Бегловым главы администрации района Ивана Громова. Причем, как накануне уже сообщило наше издание, подано это было как наказание за неудовлетворительную уборку снега.



Как только что сообщила «Фонтанка», уголовное дело возбуждено в Главном следственном управлении ГУ МВД по части четвертой статьи 159 УК — «Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения». На данную минуту это почти вся информация. Но есть главная тонкость — нашему изданию стало достоверно известно, что эпизоды, которые уже вменяются Громову (он допрашивается в качестве подозреваемого), касаются его работы в комитете информатизации и связи Смольного, который он возглавлял с 2012 по 2016 год.