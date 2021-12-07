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Задержан только что уволенный глава Калининского

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В администрации Калининского района начался обыск по делу Ивана Громова. Следы ведут в комитет Смольного

В здание администрации Калининского района пришли оперативники ФСБ Петербурга. После нашей информации о задержании уже бывшего главы района Ивана Громова — это предсказуемо. Но всё же и здесь нам удалось узнать важный нюанс этой новости дня.

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По информации «Фонтанки», к 10 утра 7 декабря, то есть к началу трудового дня, в здание администрации Калининского района на Арсенальную набережную, дом 13, пришли незваные гости. Обыск начался в кабинете только что снятого губернатором Бегловым главы администрации района Ивана Громова. Причем, как накануне уже сообщило наше издание, подано это было как наказание за неудовлетворительную уборку снега.

Как только что сообщила «Фонтанка», уголовное дело возбуждено в Главном следственном управлении ГУ МВД по части четвертой статьи 159 УК — «Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения». На данную минуту это почти вся информация. Но есть главная тонкость — нашему изданию стало достоверно известно, что эпизоды, которые уже вменяются Громову (он допрашивается в качестве подозреваемого), касаются его работы в комитете информатизации и связи Смольного, который он возглавлял с 2012 по 2016 год.

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Комментарии (10)

sergeyspb
потомственные, элитные жулики - плоды тридцатилетнего отбора
angel of death
ворьё на ворье, и ворьём погоняет... кого берут на работу в эти гос.учреждения? что ни год - то посадки за посадками... может пора простых граждан туда брать, которые коррупцией заниматься не будут из принципа и желания сохранить своё место, потому что им надо кормить семью и детей?
263898651
В романе И. Солоневича «Россия в концлагере», есть описания отрядов большевицких подхалимов, занимавшихся борьбой с чиновниками, что бы самим потом занять их место, прочитайте, методички все те же, названия другие)
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