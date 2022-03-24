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Смольный начал подготовку к реформе в области уборки петербургских дворов

Правительство Петербурга опубликовало проект постановления о создании государственных бюджетных учреждений — районных жилищных агентств. Именно они должны в будущем без конкурса получать задание на содержание внутриквартальных территорий.

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Документ опубликован 24 марта. Как и предполагалось, речь идет о смене типа существующих РЖА — с казенных учреждений на бюджетные. Среди прочего, в их полномочия будет входить содержание объектов и элементов благоустройства на внутриквартальных территориях. Кроме того, это обязанности по проверке готовности домов к отопительному сезону, по гражданской обороне, признанию жилых помещений непригодными для жилья, согласованию перепланировки, организации конкурсов на выбор управляющих компаний и так далее.

Зимой 2021–2022 годов качество уборки как улично-дорожной сети, так и внутриквартальных территорий вызывало массовые жалобы. Смольный принял решение менять систему — больше не проводить конкурсы на содержание дворов, а включить его в бюджетное здание, для чего жилагентства необходимо реформировать в ГБУ, набрав туда тысячи работников. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

Кроме того, в шести районах, где до сих пор содержание входило в полномочие муниципалов, его снова передают на районный уровень.

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Комментарии (17)

stroitel_5e4d0319956f3
Чтобы убирали город,надо убирать губернатора....
Mohsogol
Беспокоит фраза: проверки готовности по гражданской обороне!
муматор
значит будет как с мусором.
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