Смольный начал подготовку к реформе в области уборки петербургских дворов

Документ опубликован 24 марта. Как и предполагалось, речь идет о смене типа существующих РЖА — с казенных учреждений на бюджетные. Среди прочего, в их полномочия будет входить содержание объектов и элементов благоустройства на внутриквартальных территориях. Кроме того, это обязанности по проверке готовности домов к отопительному сезону, по гражданской обороне, признанию жилых помещений непригодными для жилья, согласованию перепланировки, организации конкурсов на выбор управляющих компаний и так далее.

Зимой 2021–2022 годов качество уборки как улично-дорожной сети, так и внутриквартальных территорий вызывало массовые жалобы. Смольный принял решение менять систему — больше не проводить конкурсы на содержание дворов, а включить его в бюджетное здание, для чего жилагентства необходимо реформировать в ГБУ, набрав туда тысячи работников. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».



Кроме того, в шести районах, где до сих пор содержание входило в полномочие муниципалов, его снова передают на районный уровень.

