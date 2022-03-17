У петербургских муниципалов снова забирают полномочия по уборке дворов

Согласно проекту, опубликованному накануне, признается утратившим силу закон еще от 2010 года. Он наделял полномочиями по уборке территорий муниципальные образования в границах Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского и Пушкинского районов.

Правительство Петербурга подготовило проект постановления, согласно которому схема уборки внутриквартальных территорий теперь будет унифицирована по всему городу и передана на уровень районных администраций. Сейчас в шести районах это полномочия муниципалов.

«Проведенный анализ деятельности по уборке за прошедший сезон показал, что система требует упорядочивания и единообразия, в том числе и с учетом того, что работа органов госвласти в этом направлении представляется более эффективной», — прокомментировали «Фонтанке» в комитете 17 марта.

Напомним, на данный момент в 12 районах Петербурга лоты на уборку внутриквартальных территорий разыгрывают администрации, но в шести перечисленных этим традиционно занимались на уровне муниципалитетов.

Минувшей зимой горожане массово жаловались на качество уборки как улично-дорожной сети, так и дворов. В отношении внутриквартальных территорий решено менять систему: из отрасли уберут коммерческие аукционы, а саму уборку передадут бюджетным учреждениям, в которые превратят районные жилищные агентства. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».