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У петербургских муниципалов снова забирают полномочия по уборке дворов

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Правительство Петербурга подготовило проект постановления, согласно которому схема уборки внутриквартальных территорий теперь будет унифицирована по всему городу и передана на уровень районных администраций. Сейчас в шести районах это полномочия муниципалов.

Согласно проекту, опубликованному накануне, признается утратившим силу закон еще от 2010 года. Он наделял полномочиями по уборке территорий муниципальные образования в границах Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского и Пушкинского районов.

«Проведенный анализ деятельности по уборке за прошедший сезон показал, что система требует упорядочивания и единообразия, в том числе и с учетом того, что работа органов госвласти в этом направлении представляется более эффективной», — прокомментировали «Фонтанке» в комитете 17 марта.

Напомним, на данный момент в 12 районах Петербурга лоты на уборку внутриквартальных территорий разыгрывают администрации, но в шести перечисленных этим традиционно занимались на уровне муниципалитетов.

Минувшей зимой горожане массово жаловались на качество уборки как улично-дорожной сети, так и дворов. В отношении внутриквартальных территорий решено менять систему: из отрасли уберут коммерческие аукционы, а саму уборку передадут бюджетным учреждениям, в которые превратят районные жилищные агентства. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

LGlo
Красное Село (Красносельский район) - подрядчик, нанятый районной администрацией, всю зиму во дворах не убирался вообще! Жители куда только ни жаловались, ничего не помогло. До сих пор во многих дворах ледяные колдобины везде, а по тротуарам не пройти. Наверное, ждут, когда всё само растает, чтобы отчитаться фоточками по жалобам 😡😡😡 Такой бардак начался ровно тогда, когда у муниципалитетов отобрали дворы.
274505277
Живу в Зеленогорске (Курортный район).
Уборка снега всю зиму была на 5!! Полный контраст по сравнению с центральными или Калининским районом.
И теперь собираются все это угробить???
Pilat
Там где живу я, уборка всю зиму проводилась на пять.
Так что грести всех под одну гребенку не совсем верно.
Для начала нужно было отобрать эти полномочия у тех кто не справлялся.
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