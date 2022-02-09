И снова привет уборке снега. За взятку в 1 млн задержан главный закупщик администрации Красносельского района

Оперативники экономической полиции Красносельского района с утра 9 февраля проводят серию обысков у предпринимателей, а также дома и на рабочем месте начальника отдела закупок администрации Красносельского района Валерия Мещерякова. На этом настоял районный прокурор, после чего Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 290 — «взятка». А вот об этом уже только что узнала «Фонтанка».
По нашей информации, Валерию Мещерякову вменяют получение денежных подношений от коммерсантов при заключении контрактов по уборке внутриквартальных территорий. Насколько нам известно, заключенные при таком лоббировании контракты датируются летом прошлого года, а участников забега — фирм было несколько.
В общем, не надо подробно напоминать, что накануне Петербург накрыло лавиной обысков по большинству жилкомсервисов, дорожных предприятий и их подрядчиков. Так что новость про закупки на уборку — продолжение темы.
По версии следствия, Валерий Мещеряков в общей сложности получил более 1 миллиона рублей. Чиновник фактически уже задержан, вскоре ему процессуально выпишут изоляцию на двое суток. Мера же пресечения, скорее всего, будет зависеть от его искренности на допросе.
Как правило, следователь выходит в суд с вегетарианским ходатайством при упоминании подозреваемым всей схемы, то есть старших в системе.