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Три снегоприемных пункта в Петербурге забили до отказа. Вместо них открыто два новых

В Петербурге появилось еще два пункта Водоканала по приему снега.

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Как сообщает пресс-служба Смольного 18 января, они заработали в Красносельском и Выборгском районах: на Волхонском шоссе, 113 и в поселке Левашово, Новоселки, 18.

Вместе они могут принять 240 тысяч кубометров снега. Это соразмерно мощности трех снегоприемных пунктов, которые ранее были заполнены: по адресам Ново-Никитинская улица, 6, набережная Обводного канала, 24 и Сестрорецк, улица Транспортная, 7. Изначально в городе функционировали 11 снегоплавильных пунктов и 7 снегоприемных. После закрытия переполненных и открытия новых работают 11 снегоплавильных пунктов и 6 снегоприемных.

Всего, по данным на 18 января, в общей сложности они приняли и переработали 2,36 млн кубометров снега. Это на 25% больше, чем за весь сезон 2020–2021 годов. В среднем каждый пункт принимает от 9 до 18 машин в час. На прием одной машины уходит от 3 до 12 минут.

«Фонтанка» рассказывала о том, что на снегоплавильных пунктах города начали скапливаться очереди из грузовиков. Комитет по энергетике и комитет по благоустройству связывали это с логистикой дорожников.

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Комментарии (3)

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