Три снегоприемных пункта в Петербурге забили до отказа. Вместо них открыто два новых

Как сообщает пресс-служба Смольного 18 января, они заработали в Красносельском и Выборгском районах: на Волхонском шоссе, 113 и в поселке Левашово, Новоселки, 18.



Вместе они могут принять 240 тысяч кубометров снега. Это соразмерно мощности трех снегоприемных пунктов, которые ранее были заполнены: по адресам Ново-Никитинская улица, 6, набережная Обводного канала, 24 и Сестрорецк, улица Транспортная, 7. Изначально в городе функционировали 11 снегоплавильных пунктов и 7 снегоприемных. После закрытия переполненных и открытия новых работают 11 снегоплавильных пунктов и 6 снегоприемных.

