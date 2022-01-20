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«Не будет статей про снежный картель». Смольный ждет реформирования дорожных предприятий в 2022 году

По словам председателя комитета по благоустройству Петербурга Василия Пониделко, первых результатов от перестройки отрасли содержания дорог он ждет уже в 2022 году. Речь идет о смене формы предприятий и об отказе от аукционов.

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Как рассказал Пониделко журналистам 20 января, в случае с улично-дорожной сетью, где в бюджетные учреждения будут переводить районные жилищные агентства, все проще, так как в статус ГБУ переводят уже сложившиеся предприятия. «Просто не будет конкурсов, не будет статей о снежном картеле», — заявил чиновник.

Напомним, снежный картель — это термин, который использовала антимонопольная служба, когда расследовала практику распределения контрактов на содержание улично-дорожной сети. Много лет они достаются одним и тем же предприятиям, лишь одно из которых не принадлежит городу. В этом году все получилось точно так же.

Смольный собирается преобразовать дорожные предприятия в бюджетные учреждения и распределять между ними работу не по аукционам, а согласно бюджетному заданию. Аналогичная система предполагается для уборки внутриквартальных территорий. Подробнее об этом — здесь.

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Комментарии (4)

VKuser1492921
Не прошло и полувека, как стало понятно, что конкуренция и конкурсные закупки это хорошо далеко не всегда и везде.
267086964
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только .я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
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