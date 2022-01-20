«Не будет статей про снежный картель». Смольный ждет реформирования дорожных предприятий в 2022 году

Как рассказал Пониделко журналистам 20 января, в случае с улично-дорожной сетью, где в бюджетные учреждения будут переводить районные жилищные агентства, все проще, так как в статус ГБУ переводят уже сложившиеся предприятия. «Просто не будет конкурсов, не будет статей о снежном картеле», — заявил чиновник.

Напомним, снежный картель — это термин, который использовала антимонопольная служба, когда расследовала практику распределения контрактов на содержание улично-дорожной сети. Много лет они достаются одним и тем же предприятиям, лишь одно из которых не принадлежит городу. В этом году все получилось точно так же.