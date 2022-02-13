Шнургора, она же снегосвалка. На Шуваловском огромное снегохранилище — петербуржцы бьют экотревогу

Сергей Нагибин

В феврале жители Приморского района заприметили новый снежный хребет, который вырос между Шуваловским проспектом, улицей Лидии Зверевой и жилым комплексом «Шуваловский». Когда точно коммунальщики начали свозить туда снег с улиц, неизвестно: горожане сначала замечали шум от грузовиков, но в феврале увидели и растущие холмы, прогулялись по местности и ужаснулись.

«Я видела эту кучу несколько недель назад, но она была меньше и издалека не особо понятно было, что там вообще такое. А когда недавно решила туда прогуляться и кое-как смогла наверх залезть, то увидела весь масштаб, высоту и главное — что снег грязный», — рассказала местная жительница Юлия.



Обеспокоенные петербуржцы начали бомбардировать гневными сообщениями Смольный, рассылать обращения и жалобы депутатам, в прокуратуру, Роспотребнадзор, а также на портал «Наш Санкт-Петербург». Часть территории в этих границах занимает ЗНОП (зеленые насаждения общего пользования), а складировать снег на них запрещено. По мнению жителей, снежная свалка, возможно, «залезает» на эту зону. Но даже если это не так, когда масса начнет таять, потоки воды вместе со всем вредным, что за зиму соскребли с дорог, хлынут в местный сосновый лес и будут убивать все живое, уверены горожане.



Фото: Сергей Нагибин Фото: Сергей Нагибин Фото: Юлия Равковская Фото: Юлия Равковская Поделиться Поделиться







«Невероятно! Создать среди жилого массива мину замедленного действия. В течение всей зимы свозить вереницами КАМАЗов тонны снега со всего города 24/7. И утрамбовывают. Масштаб навезенного снега колоссальный. Ни разу такого не видел. Высота куч составляет не меньше вышины 5-этажного дома. Длиной в 100 м, если не больше. Все живое рядом погибнет из-за химикатов, что содержатся в этом снеге», — возмущается петербуржец Александр. По его мнению, решение чиновников может обернуться подтоплением, так как почва и грунтовые воды просто не справятся с такими объемами жидкости.



«Здоровье жителей и Шуваловский лес, возможно даже Шуваловский карьер, сделали заложниками сомнительного комфорта на улицах всего города. Это управленческое головотяпство. По меньшей мере, в городе должна быть назначена прокурорская проверка, наказаны лица, принявшие безответственные решения», — заявила «Фонтанке» петербурженка Наталья, живущая неподалеку.

Между собой горожане уже прозвали эту локацию «шнургорой». Очевидно, по фамилии известного исполнителя, который спел пару нелестных для Смольного песен об уборке в городе снега и мусора.

Среди предприятий, который возят туда снег, АО «Коломяжское», этот факт редакции подтвердила диспетчер предприятия. Дозвониться до руководства в выходной день не удалось.

На запросы жителей на странице губернатора Александра Беглова городской комитет по благоустройству заявил, что «данный участок используется дорожными предприятиями как пункт временного складирования снега». Чиновники уверили, что решение было согласовано с районной администрацией и МЧС, и соблюдены все экологические нормы.



В ответ на запрос «Фонтанки» комитет продублировал эту информацию и добавил, что инспекцию объекта провели садовники АО СПП «Приморское». «По их информации, складирование снега осуществляется за границами территории ЗНОП», — добавили в комблаге. Чиновники оправдываются: осадков этой зимой очень много, мощности снегоплавильных пунктов не хватает. Поэтому «комитет открывает дополнительно временные снегоприемные пункты в районах. Такую практику в Смольном назвали обычной и уже годами отработанной. Правда, местные, которые там гуляют, говорят, что в этом месте последние три года снег не складировался точно.

Сначала чиновники заверяли, что снегоприемный пункт открыт на 90 дней, в последних ответах фигурирует уже срок в два раза больше. То есть он будет действующим даже грядущим летом. «В весенний период территория будет зачищена от остатков снеготаяния и передана в администрацию района с составлением акта передачи», — уверяет комитет.

Пока что ответы чиновников не позволяют надеяться, что снежные массы переправят на плавильные пункты до того, как они начнут таять. Тем более, что снежные кучи регулярно раскатывает техника, они слишком плотно утрамбованы, что затруднит любые манипуляции по новой перевалке.



«Для меня обидно в первую очередь то, что эту экологическую катастрофу согласовала наша администрация, то есть те люди, к которым мы много раз обращались за помощью, которые знают о нашей деятельности в защиту [Шуваловского] леса и прекрасно отдают себе отчет в том, что грязный дорожный снег навредит зеленым насаждениям, почве и экосистеме в целом, — с горечью сетует Юлия. — Это словно удар в спину. Когда я впервые забралась на эту черную гору и увидела происходящее, то испытала тотальное отчаяние. Снега очень много, очень. Словно несколько этажей черной дорожной грязи».

Вице-спикер петербургского Заксобрания Николай Бондаренко (его предыдущая должность как раз «профильная» — до избрания в парламент он был вице-губернатором Петербурга по ЖКХ) написал горожанам, что уже обратился в комитеты по благоустройству и по природопользованию, а также в комиссию ЗакСа по экологии. «Они совместно должны обследовать территорию. Я постараюсь вам в ближайшее время сообщить результаты», — говорится в ответе депутата Юлии.

