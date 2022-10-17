Машины машинами, а уборка по расписанию. Автомобилистов попросят из петербургских дворов

Правительство Петербурга придумало, как будет освобождать заваленные снегом дворы от машин, которые мешают их чистить. Попутно должны облегчить жизнь мусорщикам.



По данным «Фонтанки», Смольный подготовил проект изменений в городские правила благоустройства. Главные нововведения — «график уборки территории», «уборочный стенд» и «эксплуатационная маркировка». Выигрывают уборщики, проигрывают — автомобилисты, но не ежедневно.



Речь идет о территориях общего пользования: то есть той части внутриквартальной территории, за которую не отвечает ни местная УК, ни местный бизнес-центр, ни комблаг, ни муниципалы. По факту, это и есть бОльшая часть двора, и жилищный комитет, который заготовил реформу в сфере ее содержания, давно уже пеняет на одно из главных препятствий. Да, можно уйти от контрактной системы и привлекать к этой работе по бюджетному заданию. Можно переформатировать для этого жилищные агентства в ГБУ и перераспределить полномочия. Можно набрать людей (даже сейчас) и массово закупить технику — она уже прибывает. Но если двор запаркован — туда не заедет никакой, пусть даже самый маленький трактор, а руками из-под машин снег не вытащишь. В итоге приходится носиться по дворам и искать моменты, когда все (если пандемия не рассадила людей по квартирам) разъехались на работу. А у снегопада свое расписание.



Все это рифмовалось с претензиями Невского экологического оператора, который с начала года силами подрядчиков увозит весь мусор из петербургских контейнеров. И в январе, когда коллапс был очевиден, и сейчас, когда ситуация нормализовалась, он говорил — к бакам не проехать из-за машин, а выкатывать их (даже если это нормальные баки с нормальными колесами) — не работа водителя мусоровоза.



Нынешний проект, автором которого формально выступает КГА, кажется, призван ответить на оба вызова. «График уборки» — это полноценный нормативно-правовой акт, он должен быть согласован с жилищным комитетом, утвержден администрациями районов до 1 сентября каждого года и опубликован (то есть к этой зиме уже не успеем). В том числе — на специальном «уборочном стенде», который и ставится во дворе: на нем, собственно, график зимней уборки с днями недели и часами, схема территории, а также информация об ограничениях, которые действуют в этот период.

