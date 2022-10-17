Машины машинами, а уборка по расписанию. Автомобилистов попросят из петербургских дворов

Правительство Петербурга придумало, как будет освобождать заваленные снегом дворы от машин, которые мешают их чистить. Попутно должны облегчить жизнь мусорщикам.
По данным «Фонтанки», Смольный подготовил проект изменений в городские правила благоустройства. Главные нововведения — «график уборки территории», «уборочный стенд» и «эксплуатационная маркировка». Выигрывают уборщики, проигрывают — автомобилисты, но не ежедневно.
Речь идет о территориях общего пользования: то есть той части внутриквартальной территории, за которую не отвечает ни местная УК, ни местный бизнес-центр, ни комблаг, ни муниципалы. По факту, это и есть бОльшая часть двора, и жилищный комитет, который заготовил реформу в сфере ее содержания, давно уже пеняет на одно из главных препятствий. Да, можно уйти от контрактной системы и привлекать к этой работе по бюджетному заданию. Можно переформатировать для этого жилищные агентства в ГБУ и перераспределить полномочия. Можно набрать людей (даже сейчас) и массово закупить технику — она уже прибывает. Но если двор запаркован — туда не заедет никакой, пусть даже самый маленький трактор, а руками из-под машин снег не вытащишь. В итоге приходится носиться по дворам и искать моменты, когда все (если пандемия не рассадила людей по квартирам) разъехались на работу. А у снегопада свое расписание.
Все это рифмовалось с претензиями Невского экологического оператора, который с начала года силами подрядчиков увозит весь мусор из петербургских контейнеров. И в январе, когда коллапс был очевиден, и сейчас, когда ситуация нормализовалась, он говорил — к бакам не проехать из-за машин, а выкатывать их (даже если это нормальные баки с нормальными колесами) — не работа водителя мусоровоза.
Нынешний проект, автором которого формально выступает КГА, кажется, призван ответить на оба вызова. «График уборки» — это полноценный нормативно-правовой акт, он должен быть согласован с жилищным комитетом, утвержден администрациями районов до 1 сентября каждого года и опубликован (то есть к этой зиме уже не успеем). В том числе — на специальном «уборочном стенде», который и ставится во дворе: на нем, собственно, график зимней уборки с днями недели и часами, схема территории, а также информация об ограничениях, которые действуют в этот период.
А ограничения такие: запрещено размещение любого вида имущества (за исключением спецтехники) «на территории общего пользования внутриквартальной территории во время ее уборки в зимний период, в дни и часы, установленные графиком уборки».В общем, по принципу периодической очистки дорог с запретом там парковаться.
Есть уточнения: «сроки уборки в зимний период... не могут превышать четыре часа в сутки с десяти до восемнадцати часов, два рабочих дня в неделю с понедельника по пятницу». Кроме того, придумано еще одно правило для автомобилистов, чтобы им не пришлось перегонять машины в другой конец города: территория должна быть освобождена от всего постороннего лишь в том случае, если «на смежной внутриквартальной территории установлены иные дни уборки и время уборки».
Помимо этого, во дворах появится «эксплуатационная маркировка» — она облегчит использование «на внутриквартальной территории пешеходных коммуникаций, внутриквартальных проездов, коммунально-бытового оборудования — мусорных контейнеров, пожарных гидрантов». Проще говоря — сгонит припаркованные машины от тропинок и от контейнерных площадок. На такой разметке в принципе нельзя ничего ставить вне зависимости от графика.
За такими машинами уже и так гоняется специальная служба ГАТИ, вооруженная штрафами и принудительной эвакуацией. Теперь, если все будет согласовано, поводов станет больше: 3 тысячи и перспектива ехать на штрафстоянку не только за перегороженную контейнерную площадку, но и за то, что помешал экскаватору.
Насколько можно судить, запретными для парковки (но вообще-то для любого имущества) станут повороты на внутриквартальных проездах, участки перед мусорными баками, «устья» пешеходных дорожек и земля вокруг пожарных гидрантов.
Если что, маркировка выполняется красками (эмалями), термопластиками, холодными пластиками, полимерными лентами. Цвет определен — желтый или оранжевый.
«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как уборочный коллапс минувшей зимы, помимо отповеди прокуратуры и десятков уголовных дел, привел также к изменению подхода к этой отрасли со стороны ответственных комитетов. Жилком — в части внутриквартальных территорий, а комблаг — в части улично-дорожной сети решили отходить от конкурсной системы и привлекать к уборке бюджетные учреждения (в которые превращаются жилагентства и дорожные предприятия соответственно). Реформа не закончится к ближайшей зиме, она растянется на весь 2023-й.
Параллельно Смольный намерен поручить районным администрациям переучет и содержание «бесхозных» территорий, которые сейчас не входят ни в какие контракты на уборку и содержание: это, ни много ни мало, 245 млн кв. метров газонов, пустырей, зарослей, малопосещаемых мест, проездов, тротуаров и других категорий участков.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»