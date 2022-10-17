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    Машины машинами, а уборка по расписанию. Автомобилистов попросят из петербургских дворов

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    33 комментария
    Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»
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    Правительство Петербурга придумало, как будет освобождать заваленные снегом дворы от машин, которые мешают их чистить. Попутно должны облегчить жизнь мусорщикам.

    По данным «Фонтанки», Смольный подготовил проект изменений в городские правила благоустройства. Главные нововведения — «график уборки территории», «уборочный стенд» и «эксплуатационная маркировка». Выигрывают уборщики, проигрывают — автомобилисты, но не ежедневно.

    Речь идет о территориях общего пользования: то есть той части внутриквартальной территории, за которую не отвечает ни местная УК, ни местный бизнес-центр, ни комблаг, ни муниципалы. По факту, это и есть бОльшая часть двора, и жилищный комитет, который заготовил реформу в сфере ее содержания, давно уже пеняет на одно из главных препятствий. Да, можно уйти от контрактной системы и привлекать к этой работе по бюджетному заданию. Можно переформатировать для этого жилищные агентства в ГБУ и перераспределить полномочия. Можно набрать людей (даже сейчас) и массово закупить технику — она уже прибывает. Но если двор запаркован — туда не заедет никакой, пусть даже самый маленький трактор, а руками из-под машин снег не вытащишь. В итоге приходится носиться по дворам и искать моменты, когда все (если пандемия не рассадила людей по квартирам) разъехались на работу. А у снегопада свое расписание.

    Все это рифмовалось с претензиями Невского экологического оператора, который с начала года силами подрядчиков увозит весь мусор из петербургских контейнеров. И в январе, когда коллапс был очевиден, и сейчас, когда ситуация нормализовалась, он говорил — к бакам не проехать из-за машин, а выкатывать их (даже если это нормальные баки с нормальными колесами) — не работа водителя мусоровоза.

    Нынешний проект, автором которого формально выступает КГА, кажется, призван ответить на оба вызова. «График уборки» — это полноценный нормативно-правовой акт, он должен быть согласован с жилищным комитетом, утвержден администрациями районов до 1 сентября каждого года и опубликован (то есть к этой зиме уже не успеем). В том числе — на специальном «уборочном стенде», который и ставится во дворе: на нем, собственно, график зимней уборки с днями недели и часами, схема территории, а также информация об ограничениях, которые действуют в этот период.

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    А ограничения такие: запрещено размещение любого вида имущества (за исключением спецтехники) «на территории общего пользования внутриквартальной территории во время ее уборки в зимний период, в дни и часы, установленные графиком уборки».В общем, по принципу периодической очистки дорог с запретом там парковаться.

    Есть уточнения: «сроки уборки в зимний период... не могут превышать четыре часа в сутки с десяти до восемнадцати часов, два рабочих дня в неделю с понедельника по пятницу». Кроме того, придумано еще одно правило для автомобилистов, чтобы им не пришлось перегонять машины в другой конец города: территория должна быть освобождена от всего постороннего лишь в том случае, если «на смежной внутриквартальной территории установлены иные дни уборки и время уборки».

    Помимо этого, во дворах появится «эксплуатационная маркировка» — она облегчит использование «на внутриквартальной территории пешеходных коммуникаций, внутриквартальных проездов, коммунально-бытового оборудования — мусорных контейнеров, пожарных гидрантов». Проще говоря — сгонит припаркованные машины от тропинок и от контейнерных площадок. На такой разметке в принципе нельзя ничего ставить вне зависимости от графика.

    За такими машинами уже и так гоняется специальная служба ГАТИ, вооруженная штрафами и принудительной эвакуацией. Теперь, если все будет согласовано, поводов станет больше: 3 тысячи и перспектива ехать на штрафстоянку не только за перегороженную контейнерную площадку, но и за то, что помешал экскаватору.

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    Насколько можно судить, запретными для парковки (но вообще-то для любого имущества) станут повороты на внутриквартальных проездах, участки перед мусорными баками, «устья» пешеходных дорожек и земля вокруг пожарных гидрантов.

    Если что, маркировка выполняется красками (эмалями), термопластиками, холодными пластиками, полимерными лентами. Цвет определен — желтый или оранжевый.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как уборочный коллапс минувшей зимы, помимо отповеди прокуратуры и десятков уголовных дел, привел также к изменению подхода к этой отрасли со стороны ответственных комитетов. Жилком — в части внутриквартальных территорий, а комблаг — в части улично-дорожной сети решили отходить от конкурсной системы и привлекать к уборке бюджетные учреждения (в которые превращаются жилагентства и дорожные предприятия соответственно). Реформа не закончится к ближайшей зиме, она растянется на весь 2023-й.

    Параллельно Смольный намерен поручить районным администрациям переучет и содержание «бесхозных» территорий, которые сейчас не входят ни в какие контракты на уборку и содержание: это, ни много ни мало, 245 млн кв. метров газонов, пустырей, зарослей, малопосещаемых мест, проездов, тротуаров и других категорий участков.

    Николай Кудин,
    «Фонтанка.ру»

    Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 33

    Kostyn17 Окт 2022 в 17:21
    Отлично работает система запрета на парковку в определенный день на улицах города. У нас это каждая суббота с 9 до 18, и все четко убирают свои авто, как по команде. Примерно такую же систему надо сделать во дворах, с максимальным оповещением горожан, чтобы были информационные стенды и знаки у каждого дома, лучше у каждой парадной, и всё будет супер. И хватит таскать авто на штрафстоянки, когда наконец то городская власть будет просто выписывать штраф и оставлять его под дворником на лобовом стекле, как это делают во всех цивилизованных странах... Зачем травмировать психику людей, человек пришел, а его авто нет, он в панике, не знает что думать, то ли угнали, то ли еще чего. Почему нельзя просто выписывать штраф, у нашей городской администрации есть хоть какая то возможность законодательной инициативы?... Надо такой порядок пролоббировать в Москве у федеральных властей.
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