Это чье? Что за покатушки закинули петербургский мусор в телеграм-канал Собчак

В НЭО «Фонтанке» повторили: дело в том, что сменилась схема «выкатывания» контейнеров из дворов-колодцев, куда мусоровозу — даже небольшому — не заехать. Отдельной такой схемы и не существует, но традиционно этим занимался второй жилкомсервис, говорят участники рынка. «И до реформы, и после — местный оператор или региональный — был на связи с жилищниками, они знали, во-сколько будет проезжать машина, - рассказывает собеседник. - Это не только к этому району относится. Если местный дворник не мог быть на связи по каким-то причинам — давали заранее ключ от ворот, водитель мог сам выкатить контейнеры, хотя ему за это не платят».



При этом контракты на содержание земель общего пользования заключены не с Жилкомсервисом № 2 (он, в отличие от большинства ЖКС в городе, частный). Еще в прошлом году подрядчиком жилищного агентства стало ООО «Тис-Групп», договоры разбили по территориям муниципальных образований, на субподряде была компания «Евро Сити». В текст был и включены рекомендации жилищного комитета: уборка контейнерных площадок, уборка мусора, просыпавшегося из контейнеров (если просыпалось не при погрузке в мусоровоз), дезинфекция и т. п. Про то, чтобы что-то куда-то катить — ни слова. С мая контракты с «Тис-Групп» были расторгнуты. C новым подрядчиком — ООО «Восход» судя по всему, договоренностей по «катанию» у ЖКС нет.



Как рассказал «Фонтанке» глава районного жилищного агентства Вадим Грудников, «Восход» - как и «Тис-Групп» до него — не имеет никаких обязанностей возить куда-либо баки. «У нас нет таких полномочий, мы убираем землю общего пользования, - говорит он. -

Но сейчас выкатывает наш подрядчик, это его добрая воля. И та ситуация, которая возникла, сложилась из-за того, что у него не было доступа во все дворы».



НЭО, в свою очередь, упирает на постановление правительства № 1156. Согласно ему, любой региональный оператор несет ответственность за обращение с отходами с момента их погрузки в мусоровоз. В его полномочия не входят создание и содержание площадок. С выкатыванием сложнее: этот функционал не распределен, но раз сами баки входят в состав общего имущества собственников, по логике НЭО, двигать их должны управляющие организации.



Вопрос полномочий поднимался еще до начала так называемой мусорной реформы. В городе появился региональный оператор по обращению с отходами, началась договорная кампания с управляющими организациями, суета с квитанциями, антимонопольные баталии. На выходе, вроде бы, должна была получиться заведенная на НЭО целиком система, но оператор с самого начала говорил - это не так. Содержание контейнерных площадок - не его полномочия; уборка строительного мусора — не его полномочия; дератизация — не его полномочия. В тариф входят буквально - сбор, транспортировка, обработка и захоронение коммунальных отходов.



Очередной виток этого обсуждения случился в середине апреля, как раз в связи с дератизацией. На помойках стали видеть все больше крыс, эти ощущения цифрами подтвердил Роспотребнадзор. НЭО снова заявил - грызунами он не занимается, но, по данным «Фонтанки», в Смольном примерно в те даты прошло совещание с участием регоператоров и трех комитетов — по природопользованию, по благоустройству и по градостроительству. И прошло оно на повышенных тонах. Понятно — почему: на каждую жалобу местных жителей выкатывать им в ответ список ответственных за мусорный пакет значит заведомо ставить себя в дурацкое положение. И, конечно, Смольный хотел бы, чтобы существовал один центр решения проблем, в том числе — имиджевых.



По словам Грудникова, на данный момент «вывезено» много дворов, осталось порядка 50-60, с ними разберутся в ближайшее время. На практике это — спешный поиск контактов с местными обслуживающими организациями, активными жителями, чтобы получить доступ к контейнерным площадкам. Мусоровозы дежурили в районе, чтобы сразу отправляться к открытому двору, если вдруг с адреса поступал такой сигнал. Кое-где — на Рубинштейна — даже организовали интерактивный сбор отходов в припаркованный мусоровоз. При этом ни повторного объезда дворов подрядчиками НЭО, ни самостоятельных упражнений с контейнерами нет ни в тарифе, ни в договорах регоператора. Так что правовой ваккум никуда не делся.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

