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    Читатели «Фонтанки» проиллюстрировали заявление Башкетовой о расплодившихся крысах в Петербурге

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    6 комментариев

    Разгул крыс сняли на видео во дворе Адмиралтейского района читатели «Фонтанки». Ролик прислали в редакцию 14 апреля.

    автор видео читатель «Фонтанки»

    На кадрах, сделанных в феврале, запечатлены мусорные баки у 59-го дома на канале Грибоедова. Десяток крыс ищет среди пакетов пропитание.

    Только за первый квартал 2022 года в Роспотребнадзор Петербурга поступило 140 обращений по поводу грызунов. Глава ведомства Наталя Башкетова подписала специальное постановление об усилении борьбы с вредителями. В нем говорится, что причиной размножения крыс стали несвоевременные мероприятия по «ликвидации кормовой базы», то есть мусора. После мусорной реформы петербургские дворы были завалены пакетами с отходами.

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    Комментарии (6)

    aлёна
    Кошек поселить в подвалы, после блокады Ленинграда быстро решили проблему грызунов в городе. Когда живут кошки в подвале. крыс нет.
    Peterburzhec
    Оставьте животинок в покое! Я буду жаловаться в центр защиты животных!!!
    Андрей К._5e4ce28835681
    Не понял: это крысы или лошади? Или гибрид лошади и крысы?
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