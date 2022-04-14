Читатели «Фонтанки» проиллюстрировали заявление Башкетовой о расплодившихся крысах в Петербурге

Разгул крыс сняли на видео во дворе Адмиралтейского района читатели «Фонтанки». Ролик прислали в редакцию 14 апреля.
автор видео читатель «Фонтанки»
На кадрах, сделанных в феврале, запечатлены мусорные баки у 59-го дома на канале Грибоедова. Десяток крыс ищет среди пакетов пропитание.
Только за первый квартал 2022 года в Роспотребнадзор Петербурга поступило 140 обращений по поводу грызунов. Глава ведомства Наталя Башкетова подписала специальное постановление об усилении борьбы с вредителями. В нем говорится, что причиной размножения крыс стали несвоевременные мероприятия по «ликвидации кормовой базы», то есть мусора. После мусорной реформы петербургские дворы были завалены пакетами с отходами.