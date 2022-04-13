«Мусорная реформа» расплодила грызунов. Роспотребнадзор требует избавить Петербург от крыс

После зимних жалоб петербуржцев на скопившийся мусор, который долго не вывозили, последовали жалобы на разгул крыс. В ответ на них главный санитарный врач города подписала постановление «О мерах усиления борьбы с грызунами в Санкт-Петербурге». Оно было опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора 13 апреля.



В постановлении Наталии Башкетовой подсчитано, как выросло число жалоб на «синатропных грызунов» — крыс и мышей, обитающих в культурной столице.



Главный санитарный врач называет количество жалоб, растущих год от года, несмотря на дератизацию:

