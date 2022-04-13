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    «Мусорная реформа» расплодила грызунов. Роспотребнадзор требует избавить Петербург от крыс

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    9 комментариев

    После зимних жалоб петербуржцев на скопившийся мусор, который долго не вывозили, последовали жалобы на разгул крыс. В ответ на них главный санитарный врач города подписала постановление «О мерах усиления борьбы с грызунами в Санкт-Петербурге». Оно было опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора 13 апреля.

    В постановлении Наталии Башкетовой подсчитано, как выросло число жалоб на «синатропных грызунов» — крыс и мышей, обитающих в культурной столице.

    Главный санитарный врач называет количество жалоб, растущих год от года, несмотря на дератизацию:

    2020 год — 334 обращения по поводу грызунов, 884 — по поводу плохой санитарной очистки территории и мест скопления временных отходов;

    2021 год — 388 обращений по поводу грызунов, 1 078 — по поводу плохой санитарной очистки территории и мест скопления временных отходов;

    2022 год, I квартал — 140 обращений по поводу грызунов (36% от всех обращений 2021 года), 619 — по поводу плохой санитарной очистки территории и мест скопления временных отходов (57% от всех жалоб 2021 года).

    Главный санитарный врач города делает вывод: в Петербурге несвоевременно «проводятся истребительные мероприятия» и мероприятия по «ликвидации кормовой базы», то есть мусорок. Крысы и мыши размножаются, а это может привести к росту распространения инфекционных и паразитарных заболеваний. Пока управление Роспотребнадзора регистрирует единичные случаи лептоспироза, кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза, которые как раз грызунами распространяются.

    Наталия Башкетова в своем постановлении дала задание заняться санитарно-гигиенической очисткой своих территорий и истреблением грызунов всем комитетам Смольного: от комитета по культуре до управления по развитию садоводства и огородничества, а также всем предприятиям и предпринимателям, независимо от формы собственности.

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    Комментарии (9)

    RMN
    Срочно зачислить в штат.
    265055770
    Время реформ. Вместо быстрых и удобных маршруток теперь редко ходящие автобусы, в которых приходится толкаться. Вместо удобных электронных номерков в МФЦ теперь живые очереди стоя. Обслуживают минут по 10 тоже стоя. Жить становится все лучше и все веселее.
    Но как они сумели расплодить крыс? У нас вместо одного большого бака, который быстро заполнялся, теперь 10 пластиковых поменьше. Как это помогает крысам?
    261839681
    Роспотребнадзор не вник в сущность нашей мусорной реформы. Это не просто крысы. Это экологичный способ переработки мусора. Всё идёт по плану: расплодившиеся крысы уничтожат скопившийся мусор.
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