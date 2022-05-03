«Объявили мусорную войну!» 13 дворов Центрального района Петербурга утонули в отходах

Активисты организовали перекличку и выяснили, что мусором завалены дворы как минимум 13 домов по адресам: Джамбула, 19, Пушкинская, 4 и 7, Невский, 61, Кузнечный, 14, Гороховая, 48, Рубинштейна, 7, 14, 25 и 26, Советская, 4, Фонтанка, 46, Гороховая, 36 и 38.

В произошедшем активисты паблика винят местный жилкомсервис № 2. «ЖКС 2 в праздничные дни объявил всем мусорную войну! Горе-руководители теперь запретили дворникам убирать контейнерные площадки и вывозить баки на улицу», — заявил участник движения Ярослав Костров.

О том, что в Центральном районе с вывозом ТКО могут возникнуть трудности, «Невский экологический оператор» сообщил 1 мая в своем официальном паблике «ВКонтакте». Причиной тому стала смена лица, ответственного за санитарное состояние контейнерных площадок на данном участке. Тем не менее оператор пообещал, что будет держать ситуацию на контроле и приложит «все усилия, чтобы вывоз ТКО был своевременным».



«Фонтанка» дозвонилась до «Невского экологического оператора». Адреса замусоренных дворов там записали и обещали направить мусоровозы. «Обычно заявка обрабатывается в течение двух дней. Но поскольку такая нестандартная ситуация сложилась, постараемся вывезти мусор как можно быстрее», — сказали на горячей линии.



Что мешало спецслужбам своевременно вывезти ТКО из дворов Центрального района, оператор ответить затруднился.

