    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 3

    7 м/с, зап

    753мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    «Объявили мусорную войну!» 13 дворов Центрального района Петербурга утонули в отходах

    4839
    12 комментариев

    Несколько дворов Центрального района Петербурга оказались завалены мусором в первомайские выходные, 3 мая сообщили участники движения «Центральный район за комфортную среду обитания».

    Активисты организовали перекличку и выяснили, что мусором завалены дворы как минимум 13 домов по адресам: Джамбула, 19, Пушкинская, 4 и 7, Невский, 61, Кузнечный, 14, Гороховая, 48, Рубинштейна, 7, 14, 25 и 26, Советская, 4, Фонтанка, 46, Гороховая, 36 и 38.

    В произошедшем активисты паблика винят местный жилкомсервис № 2. «ЖКС 2 в праздничные дни объявил всем мусорную войну! Горе-руководители теперь запретили дворникам убирать контейнерные площадки и вывозить баки на улицу», — заявил участник движения Ярослав Костров.

    О том, что в Центральном районе с вывозом ТКО могут возникнуть трудности, «Невский экологический оператор» сообщил 1 мая в своем официальном паблике «ВКонтакте». Причиной тому стала смена лица, ответственного за санитарное состояние контейнерных площадок на данном участке. Тем не менее оператор пообещал, что будет держать ситуацию на контроле и приложит «все усилия, чтобы вывоз ТКО был своевременным».

    «Фонтанка» дозвонилась до «Невского экологического оператора». Адреса замусоренных дворов там записали и обещали направить мусоровозы. «Обычно заявка обрабатывается в течение двух дней. Но поскольку такая нестандартная ситуация сложилась, постараемся вывезти мусор как можно быстрее», — сказали на горячей линии.

    Что мешало спецслужбам своевременно вывезти ТКО из дворов Центрального района, оператор ответить затруднился.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (12)

    Диванный Эксперт
    Как хрупок мир…
    Смена лица, ответственного…
    На вывоз мусора из каждого двора необходимо отдельное разрешение какого-то Начальника местного?
    Alex000
    Мусорная реформа прошла успешно.
    serzh.ferro
    для пролов идеально
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close