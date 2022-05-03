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    Не попасть во дворы-колодцы. НЭО объяснил суть мусорной проблемы в центре Петербурга

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    «Невский экологический оператор» делает все возможное, чтобы убирать мусор в Центральном районе Петербурга, но существует проблема — закрытые дворы-колодцы. Об этом «Фонтанке» рассказали 3 мая в пресс-службе оператора.

    О возможных проблемах с доступом к некоторым контейнерам оператор предупреждал еще 1 мая — после смены лица, ответственного за санитарное состояние контейнерных площадок. Сейчас в некоторые дворы просто не попасть: они закрыты.

    «Нам просто не выкатывают баки. По какой причине — выясняем, сообщили об этой проблеме в комитет по природопользованию, пытаемся связаться с администрацией Центрального района», — рассказали в НЭО.

    В ЖКС №2 Центрального района «Фонтанке» посоветовали обратиться в НЭО.

    Ранее участники движения «Центральный район за комфортную среду обитания» рассказали, что несколько дворов их района оказались завалены мусором в первомайские выходные.

    © Фонтанка.Ру

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