Не попасть во дворы-колодцы. НЭО объяснил суть мусорной проблемы в центре Петербурга

«Невский экологический оператор» делает все возможное, чтобы убирать мусор в Центральном районе Петербурга, но существует проблема — закрытые дворы-колодцы. Об этом «Фонтанке» рассказали 3 мая в пресс-службе оператора.

О возможных проблемах с доступом к некоторым контейнерам оператор предупреждал еще 1 мая — после смены лица, ответственного за санитарное состояние контейнерных площадок. Сейчас в некоторые дворы просто не попасть: они закрыты.

«Нам просто не выкатывают баки. По какой причине — выясняем, сообщили об этой проблеме в комитет по природопользованию, пытаемся связаться с администрацией Центрального района», — рассказали в НЭО.

В ЖКС №2 Центрального района «Фонтанке» посоветовали обратиться в НЭО.