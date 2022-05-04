Дворы Центрального района Петербурга ночью освобождали от мусора, но только там, куда смог подъехать мусоровоз

Они осмотрели все площадки для отходов, которые указывали в жалобах жители, но спецмашины смогли подобраться не ко всем.

Зачисткой заваленных пакетами с мусором пухто занимались в ночь на 4 мая сотрудники администрации Центрального района совместно с работниками Жилищного агентства. Об этом сообщают чиновники в телеграм-канале.

В большинстве случаев вывоз бытовых отходов был организован, а контейнерные площадки приведены в надлежащее санитарное состояние. Мусор, скопившийся на контейнерных площадках домов под управлением ЖКС № 2 , вывозят.



Но по следующим адресам будет проведена дополнительная работа по доступности:



Разъезжая, 9



Грибоедова, 29



Джамбула, 19



Грибоедова, 39



Б. Морская, 27



Б. Морская,11,



Апраксин, 20



Боровая, 19



Звенигородская, 24



Марата, 84



Лиговский, 87



Разъезжая, 3, 1



Загородный, 22, 24



Социалистическая, 4, 9, 13, 15



Социалистическая, 26, 28



Марата, 74



Коломенская, 1, 3



Марата, 56–58



Разъезжая, 35, 43/1



Лиговский, 121



Марата, 36–38



Марата, 31



Грибоедова, 25, 39



Марата, 46



Джамбула, 7, 5



Марата, 50



Достоевского, 12



В администрации Центрального района обещают продолжить работы по вывозу мусора сегодня. Ситуация под личным контролем исполняющего обязанности главы администрации Елены Фёдоровой.



«Фонтанка» писала, что участники движения «Центральный район за комфортную среду обитания» заявили о том, что из дворов района с начала майских праздников не вывозят мусор. О том, что проблемы с вывозом отходов могут возникнуть 1 мая, сообщал «Невский экологический оператор» в своем официальном паблике во «ВКонтакте». В посте эти перспективы связывали со сменой лица, ответственного за санитарное состояние контейнерных площадок на данном участке.

