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    Регоператор Петербурга отрицает связь между мусорной реформой и нашествием крыс

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    Невский экологический оператор сообщил, что проблема с увеличением популяции грызунов была актуальна еще до вступления компании в полномочия регионального оператора по обращению с отходами. За контейнерными площадками следят жилищники и муниципалы.

    Как заявили в НЭО 14 апреля, в начале года действительно имели место случаи несвоевременного вывоза отходов, однако уже к середине он проходил по плановому графику. «Сегодня обращения от жителей носят единичный характер и, в основном, связаны с невозможностью подъезда к контейнерным площадкам», – рассказали «Фонтанке» в компании.

    Регоператор обращает внимание на цифры Роспотребнадзора: в 2020 году 334 обращения по поводу роста числа крыс, в 2021 – 388, в I квартале 2022 – 140. То есть проблема не возникла в 2022-м.

    Что касается скопления отходов на контейнерных площадках, то это вопрос полномочий, отмечают в НЭО. Создание и содержание этих мест не входит в функции регоператора. Если площадка расположена на придомовой территории, которая входит в состав общего имущества собственников жилья, то следят за ней они или управляющая организация. Если нет – то это обязанность муниципальных образований («Фонтанка» писала, что это скоро должно измениться).

    Ранее главный санитарный врач города подписала постановление «О мерах усиления борьбы с грызунами в Санкт-Петербурге». Она отметила, что несвоевременно «проводятся истребительные мероприятия» и мероприятия по «ликвидации кормовой базы». Иллюстрации прислали читатели «Фонтанки».

    Невский экологический оператор начал исполнять обязанности регоператора с 1 января 2022 года. По ряду причин в январе поступали массовые жалобы на несвоевременный вывоз мусора.

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