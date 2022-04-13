Смольный забирает у муниципалов полномочия устанавливать контейнерные площадки

Правительство Петербурга забирает у муниципальных образований полномочия по установке контейнерных площадок. Соответствующий законопроект 13 апреля парламент города принял на заседании в первом чтении. За проголосовали 46 депутатов, трое — против.



Автор законопроекта — губернатор Петербурга. Новелла предполагает внесение корректировок в законы об организации местного самоуправления, а также в Экологический кодекс города.

Как пояснил представитель градоначальника в парламенте Константин Сухенко, Смольный планирует отдать полномочия размещать и содержать контейнерные площадки районным администрациям. Предполагается, что определять территориальную схему размещения площадок, а также вести их реестр будет комитет по природопользованию.