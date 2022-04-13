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    Смольный забирает у муниципалов полномочия устанавливать контейнерные площадки

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    Правительство Петербурга забирает у муниципальных образований полномочия по установке контейнерных площадок. Соответствующий законопроект 13 апреля парламент города принял на заседании в первом чтении. За проголосовали 46 депутатов, трое — против.

    Автор законопроекта — губернатор Петербурга. Новелла предполагает внесение корректировок в законы об организации местного самоуправления, а также в Экологический кодекс города.

    Как пояснил представитель градоначальника в парламенте Константин Сухенко, Смольный планирует отдать полномочия размещать и содержать контейнерные площадки районным администрациям. Предполагается, что определять территориальную схему размещения площадок, а также вести их реестр будет комитет по природопользованию.

    Предложение раскритиковал депутат от партии «Справедливая Россия — За правду!» Михаил Амосов, он заподозрил, что Смольный принимает решения в пользу «Невского экологического оператора».

    Глава фракции «Яблока» Александр Шишлов сообщил, что поговорил с муниципальными образованиями, в частности, с депутатами «Владимирского округа», и народные избранники испытывают сомнения в логичности этого законопроекта. Депутат констатировал, что проблемой является недостаточность финансирования муниципалитетов для выполнения «мусорных» задач, и предложил вместо принятия инициативы губернатора подумать о том, чтобы решить эту проблему увеличением бюджетных выплат.

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