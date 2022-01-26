Хроники мусорной реформы: пересчет квитанций и Смольный в ответе за контейнерные площадки

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







По данным петербургского регионального оператора по обращению с отходами, он успел вывезти на областные полигоны свой первый миллион кубометров мусора. Едет этот мусор по 4 адресам в области: «Новый Свет — ЭКО» в Гатчинском районе, «Полигон ТБО» во Всеволожском районе, РАСЭМ в Выборгском районе и «Авто-Беркут» в Лужском районе. Впрочем, пока работу оператора измеряют не столько в кубах, сколько в количестве жалоб, и здесь принцип обратный: чем меньше, тем лучше. Смольный и НЭО видят разные числа, многое меняет лишний ноль. Или даже два.



Жалобы и обиды



Как рассказали «Фонтанке» в НЭО 26 января, в последнюю неделю наблюдалось в среднем 500 обращений в сутки на горячую линию самого предприятия по вывозу мусора. Это промежуточный успех — в начале года было под полторы тысячи.



Однако ответственные чиновники и вовсе отчитываются о принципиально иных результатах, они-то ориентируется на свой Центр управления регионом. «Из 192 заявок отработано 174, причем в течение суток — это больше 91% заявок», — отчитался вице-губернатор Валерий Пикалев. Даже у лидера этого антирейтинга — Калининского района — накануне всего 13 жалоб, аккурат втрое меньше, чем 5 дней назад, туда перебрасывают дополнительную технику. У остальных «проблемных» — Выборгского, Невского и Приморского — считанные жалобы, до 5 в сутки.



Соответственно, различается и риторика. НЭО не спешит оценивать информационный фон реформы, а Смольный — вполне себе. Ранее губернатор Александр Беглов выдал сакраментальное про богатых и влиятельных людей, готовых проплачивать наличными дискредитацию власти. Валерий Пикалев был мягче: «Звучат формулировки, что весь город завален мусором, или же горы мусора на территории всего города. Дается жесткая формулировка, что НЭО провалил мусорную реформу. По факту это, на мой взгляд, не соответствует действительности». Вину Невского экологического оператора чиновник не отрицает, но главный тезис: худо в 4 районах, в остальных более или менее штатно, а значит, «наверное, не так плох этот регоператор».



Аргументация знакома по предыдущей аналогичной пресс-конференции: на выходе нас ждет прозрачная система перевозки без нелегальных свалок и переполненных полигонов, а еще дальше — система мусоропереработки, сейчас же перед нами лишь первые шаги. Про «влиятельных» тоже было сказано: «Решение этой задачи позволит нам навсегда забыть о традициях, согласно которым до 1 января 2022 года вращались бесконтрольные наличные деньги. И непорядочный бизнес, получая при этом сверхприбыли, избегал ответственности... Только вместе мы обречены на успех. Если перестанем опираться на слухи и монетизировать скандалы и интриги».



Пикалев предложил провести стрим с площадки МПБО-2 в Янино, чтобы показать, что творилось в мусорной отрасли до 2022 года и что ее ожидало бы без реформы совсем скоро. «Фонтанка» и 47news много писали о десятках тысяч тонн отходов, которые скопились на этом объекте. «Где же были те, скажем так, активисты, которые сейчас вовсю разрываются, рассказывают нам о мусорном коллапсе, который накрыл весь город?» — риторически спросил вице-губернатор. Характерно, впрочем, что ситуация на городском унитарном предприятии МПБО-2 несколько лет не мешала Смольному считать его будущим регоператором, Пикалев пришел на это направление лишь весной.



Квитанции и штрафы

По санкциям к самому НЭО по контракту с городом по-прежнему ничего не ясно; Валерий Пикалев лишь заверил, что все нарушения по вывозу фиксируются, и информация по ним будет обнародована, когда удастся справиться с трудностями. Глава комитета по природопользованию Александр Герман повторил, что штрафы выставляются, когда число нарушений переваливает за 20 (должно быть, перевалило), и каждое последующее обойдется в 50 тысяч. Смольный уже ждет пояснений НЭО по ряду случаев, после чего им будет дана квалификация.



Вторая актуальная тема — уменьшение цифр в квитанциях для горожан по итогам напряженного января. Директор Невского экологического оператора Екатерина Горшкова подчеркнула, что спешить некуда, перерасчет можно сделать и в последующие периоды.



«Правила оказания коммунальных услуг предусматривают механизм перерасчета, если услуга оказана с ненадлежащим качеством, — пояснила она. — Для вывоза твердых коммунальных отходов установлено: есть определенное количество суток, при минус 4 градусах и ниже это 3 суток [на вывоз мусора с контейнерной площадки], плюс двое суток допустимого отклонения. И дальше уже за каждые сутки снижение стоимости на 3,3%. С заявлением о перерасчете гражданин должен обратиться либо к нам, либо к управляющей компании в зависимости от договорной системы конкретного дома. На основании обращения и документов, которые были составлены управляющей компанией (в большинстве случаев это акты о том, что не был произведен вывоз по описанным правилам), будет приниматься решение о перерасчете — даже если счет к тому времени выставлен».



Будущее мусорных площадок

По данным «Фонтанки», рабочая группа Законодательного собрания обсудила два законопроекта, они еще не внесены. Один касается содержания контейнерных площадок: НЭО неоднократно говорил, что это не его прерогатива. В пределе это означает, что перевозчики могут не собирать набросанное вокруг баков. И в этом случае не ясно, что делать жилищникам: заключать еще один договор на вывоз всего, что не влезло в бак? А почему оно не влезло — потому что жители не попадают в контейнер или потому что его не вывезли вовремя? А с кем заключать этот экстра-договор — опять же с НЭО, он же регоператор?



Законопроект предлагает изменить Экологический кодекс Санкт-Петербурга, пополнив полномочия правительства города следующими пунктами: определение схемы размещения мест накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного), ведение реестра и создание, реконструкция, ремонт и содержание этих мест (если иное не предусмотрено законом).



Как пояснил консультант председателя парламентской комиссии по экологии Александр Карпов, речь идет о том, чтобы унифицировать все полномочия и информацию, связанные с расположением и содержанием контейнерных площадок, в рамках одной вертикали: правительство Петербурга — районные администрации. Это позволит избежать ситуации, подобной нынешней, когда регоператор не видит в территориальной схеме ряд объектов накопления, а также вывести финансирование содержания площадок на один районный уровень.



Второй говорит о площадках перегруза мусора, на которые тоже часто жалуются жители, благо их видно из окна. Законопроект предлагает ограничить места их возможного размещения зонами, специально предназначенными для объектов обращения с отходами и изолированными как от жилых кварталов, так и от общественно-деловых кварталов.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»