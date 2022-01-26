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Хроники мусорной реформы: пересчет квитанций и Смольный в ответе за контейнерные площадки

26 января подарило несколько новостей по самой болезненной коммунальной теме этого года. Важное предлагают депутаты, не менее важное — обещают чиновники.

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автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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По данным петербургского регионального оператора по обращению с отходами, он успел вывезти на областные полигоны свой первый миллион кубометров мусора. Едет этот мусор по 4 адресам в области: «Новый Свет — ЭКО» в Гатчинском районе, «Полигон ТБО» во Всеволожском районе, РАСЭМ в Выборгском районе и «Авто-Беркут» в Лужском районе. Впрочем, пока работу оператора измеряют не столько в кубах, сколько в количестве жалоб, и здесь принцип обратный: чем меньше, тем лучше. Смольный и НЭО видят разные числа, многое меняет лишний ноль. Или даже два.

Жалобы и обиды

Как рассказали «Фонтанке» в НЭО 26 января, в последнюю неделю наблюдалось в среднем 500 обращений в сутки на горячую линию самого предприятия по вывозу мусора. Это промежуточный успех — в начале года было под полторы тысячи.

Однако ответственные чиновники и вовсе отчитываются о принципиально иных результатах, они-то ориентируется на свой Центр управления регионом. «Из 192 заявок отработано 174, причем в течение суток — это больше 91% заявок», — отчитался вице-губернатор Валерий Пикалев. Даже у лидера этого антирейтинга — Калининского района — накануне всего 13 жалоб, аккурат втрое меньше, чем 5 дней назад, туда перебрасывают дополнительную технику. У остальных «проблемных» — Выборгского, Невского и Приморского — считанные жалобы, до 5 в сутки.

Соответственно, различается и риторика. НЭО не спешит оценивать информационный фон реформы, а Смольный — вполне себе. Ранее губернатор Александр Беглов выдал сакраментальное про богатых и влиятельных людей, готовых проплачивать наличными дискредитацию власти. Валерий Пикалев был мягче: «Звучат формулировки, что весь город завален мусором, или же горы мусора на территории всего города. Дается жесткая формулировка, что НЭО провалил мусорную реформу. По факту это, на мой взгляд, не соответствует действительности». Вину Невского экологического оператора чиновник не отрицает, но главный тезис: худо в 4 районах, в остальных более или менее штатно, а значит, «наверное, не так плох этот регоператор».

Аргументация знакома по предыдущей аналогичной пресс-конференции: на выходе нас ждет прозрачная система перевозки без нелегальных свалок и переполненных полигонов, а еще дальше — система мусоропереработки, сейчас же перед нами лишь первые шаги. Про «влиятельных» тоже было сказано: «Решение этой задачи позволит нам навсегда забыть о традициях, согласно которым до 1 января 2022 года вращались бесконтрольные наличные деньги. И непорядочный бизнес, получая при этом сверхприбыли, избегал ответственности... Только вместе мы обречены на успех. Если перестанем опираться на слухи и монетизировать скандалы и интриги».

Пикалев предложил провести стрим с площадки МПБО-2 в Янино, чтобы показать, что творилось в мусорной отрасли до 2022 года и что ее ожидало бы без реформы совсем скоро. «Фонтанка» и 47news много писали о десятках тысяч тонн отходов, которые скопились на этом объекте. «Где же были те, скажем так, активисты, которые сейчас вовсю разрываются, рассказывают нам о мусорном коллапсе, который накрыл весь город?» — риторически спросил вице-губернатор. Характерно, впрочем, что ситуация на городском унитарном предприятии МПБО-2 несколько лет не мешала Смольному считать его будущим регоператором, Пикалев пришел на это направление лишь весной.

Квитанции и штрафы

По санкциям к самому НЭО по контракту с городом по-прежнему ничего не ясно; Валерий Пикалев лишь заверил, что все нарушения по вывозу фиксируются, и информация по ним будет обнародована, когда удастся справиться с трудностями. Глава комитета по природопользованию Александр Герман повторил, что штрафы выставляются, когда число нарушений переваливает за 20 (должно быть, перевалило), и каждое последующее обойдется в 50 тысяч. Смольный уже ждет пояснений НЭО по ряду случаев, после чего им будет дана квалификация.

Вторая актуальная тема — уменьшение цифр в квитанциях для горожан по итогам напряженного января. Директор Невского экологического оператора Екатерина Горшкова подчеркнула, что спешить некуда, перерасчет можно сделать и в последующие периоды.

«Правила оказания коммунальных услуг предусматривают механизм перерасчета, если услуга оказана с ненадлежащим качеством, — пояснила она. — Для вывоза твердых коммунальных отходов установлено: есть определенное количество суток, при минус 4 градусах и ниже это 3 суток [на вывоз мусора с контейнерной площадки], плюс двое суток допустимого отклонения. И дальше уже за каждые сутки снижение стоимости на 3,3%. С заявлением о перерасчете гражданин должен обратиться либо к нам, либо к управляющей компании в зависимости от договорной системы конкретного дома. На основании обращения и документов, которые были составлены управляющей компанией (в большинстве случаев это акты о том, что не был произведен вывоз по описанным правилам), будет приниматься решение о перерасчете — даже если счет к тому времени выставлен».

Будущее мусорных площадок

По данным «Фонтанки», рабочая группа Законодательного собрания обсудила два законопроекта, они еще не внесены. Один касается содержания контейнерных площадок: НЭО неоднократно говорил, что это не его прерогатива. В пределе это означает, что перевозчики могут не собирать набросанное вокруг баков. И в этом случае не ясно, что делать жилищникам: заключать еще один договор на вывоз всего, что не влезло в бак? А почему оно не влезло — потому что жители не попадают в контейнер или потому что его не вывезли вовремя? А с кем заключать этот экстра-договор — опять же с НЭО, он же регоператор?

Законопроект предлагает изменить Экологический кодекс Санкт-Петербурга, пополнив полномочия правительства города следующими пунктами: определение схемы размещения мест накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного), ведение реестра и создание, реконструкция, ремонт и содержание этих мест (если иное не предусмотрено законом).

Как пояснил консультант председателя парламентской комиссии по экологии Александр Карпов, речь идет о том, чтобы унифицировать все полномочия и информацию, связанные с расположением и содержанием контейнерных площадок, в рамках одной вертикали: правительство Петербурга — районные администрации. Это позволит избежать ситуации, подобной нынешней, когда регоператор не видит в территориальной схеме ряд объектов накопления, а также вывести финансирование содержания площадок на один районный уровень.

Второй говорит о площадках перегруза мусора, на которые тоже часто жалуются жители, благо их видно из окна. Законопроект предлагает ограничить места их возможного размещения зонами, специально предназначенными для объектов обращения с отходами и изолированными как от жилых кварталов, так и от общественно-деловых кварталов.

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Справка: В Петербурге с 1 января запущена мусорная реформа, вывозом отходов занимается региональный оператор — НЭО, совместное предприятие города, Ленобласти, «Интер РАО» и ВТБ. Он распределил контракты между четырьмя перевозчиками по контрактам, при этом к торгам оказался не допущен традиционный перевозчик северных районов — «Автопарк № 6 Спецтранс», который изначально считался дружественной НЭО компанией. Он безуспешно оспаривал итоги аукционов в ФАС — так же, как до этого дочерняя компания областного регоператора УК ООЛО пыталась торпедировать сам конкурс на выбор оператора для Петербурга.

Горожане с начала года жаловались на массовые срывы в части вывоза мусора, самыми проблемными стали северные районы и правый берег Невского, где работает новый подрядчик «Эко Лэнд» и где изначально просматривалась как раз зона шестого «Спецтранса».

Смольный и регоператор признали ошибки в планировании, однако неоднократно рассказывали и о том, что прежние перевозчики, у которых закончились договоры с управляющими организациями, заранее перестали вывозить отходы, а свои контейнеры в новом году забирают без предупреждения. Заваленные мусором баки стали темой многочисленных публикаций в СМИ, которые ранее связывали с именем бизнесмена Евгения Пригожина, а также громкого клипа Сергея Шнурова. Губернатор Александр Беглов заявил о том, что «идет саботаж и дискредитация власти», а реформы вызывают недовольство «богатых и влиятельных людей». «Этот нал, который крутился там (в мусорной отрасли. — Прим. ред.), уходит, заявил он. — Ну и кто будет доволен этим? Конечно, довольных не будет — тот, кто занимался десятилетиями перевозкой, обработкой этого мусора».

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Комментарии (6)

261182581
Валерий Пикалев лишь заверил, что все нарушения по вывозу фиксируются и информация по ним будет обнародована, когда удастся справиться с трудностями.-т.е. когда-то в следующей жизни. Глава комитета по природопользованию Александр Герман повторил, что штрафы выставляются, когда число нарушений переваливает за 20 (должно быть, перевалило), и каждое последующее обойдется в 50 тысяч. - А почему именно 20, а не после 2-го? Обычно в Гражданском праве за первое нарушение -предупреждение- потом штраф . Откуда такие привилегии? Смольный уже ждет пояснений НЭО по ряду случаев, после чего им будет дана квалификация.- т.е. ждет от самого себя, т.к. является одним из организаторов НЭО-Смольный спрашивает у Смольного. Очень мощная команда у Беглова- за целый год!!!смогли посчитать весь объем мусора, производимого городом и выставить счета, только вот почему-то не учли, что мусор сам не умеет перемещаться на полигоны и утилизироваться. Опять пошли отмазки про нормативы, температуру- профессионалы!
266084175
Красногвардейский р-н.Ударников 38, мусор вывозился один раз 15 января ,после жалобы на портал "Как бы наш Петербург". Прошло 11 дней,мусора столько же ,как и до 15 января. Какие три дня для вывоза?Вторичные жалобы на этот псевдопортал отметаются и не рассматриваются модератором. Вот вам и благорастворение воздухов в небесах властей.
dimas062
Не очень люблю чиновников любых мастей, но в данном случае их понимаю. По роду деятельности, не смотря на то, что сам в IT, коснулся захода в некоторые регионы регоператоров (в прошлый четверг ездил смотреть как работает полигон в одном из южных регионов, там реформа уже прошла, послезавтра - на сортировочный завод в Москву и т.д.). Так вот, например на юге меня встречал хозяин полигона по стройотходам, до захода регопа он сам занимался вывозом коммунальных отходов. Рассказал, что с интересом следит за Питером и говорит, что у них было тоже самое (только накануне потока отдыхающих на курорты) - и на площадки не пускали, и регоп не справлялся и даже машины жгли тех, кто встал на подряд к регопу. Такая же вакханалия с саботажем и горами мусора в каждом регионе, где вывоз берётся под контроль, так что я думаю, что руководство НЭО прекрасно знало что их ждёт, Беглов знал и все, кто в теме знали, а сейчас просто отрабатывают с минимальными потерями для имиджа.
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