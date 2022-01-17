Они так видят. Что Смольный и регоператор рассказали про зарю мусорной реформы

автор фото читатель «Фонтанки» / архив Поделиться Поделиться







Курирующий вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев, глава комитета по природопользованию Александр Герман и директор «Невского экологического оператора» Екатерина Горшкова рассказали о том, что пошло не так с мусорной реформой и когда оно пойдет так. Их сослуживцы практически одновременно отчитывались перед депутатами в Законодательном собрании. Кратко — о чем они все говорили.



Почему все так некрасиво?

Причин несколько. Первая — сроки. «[Стояла задача] начать деятельность не в новогодние праздники, — рассказал Валерий Пикалев. — Мы же прекрасно знаем опыт других регионов, в том числе Ленобласти. Но, к сожалению, по срокам, которые у нас были максимально сжаты, мы не уложились ни в 1 ноября, ни в 1 декабря. И начали с января, понимая, что это не совсем правильное и комфортное время для начала реформы».



Выпасть в аврал, имея трехлетнюю фору перед «другими регионами», удалось благодаря проблемам на нескольких этапах, начиная от выбора регионального оператора. «Конкурс был достаточно сложным, — напомнил Пикалев. — Появлялись компании, которые, в общем-то, дестабилизировали ситуацию и старались отложить принятие решения о выборе регоператора».



Дальше тоже знакомый сюжет: Автопарк № 6 «Спецтранс», которому заведомо приписали северные районы как давно работающему там перевозчику, не допустили до итоговых торгов из-за некомплектности документов. «Фонтанка» писала о технической и политической стороне этого решения, но факт остается фактом: в итоге на второй по величине контракт зашел новичок в таких делах — «Эко Лэнд».



«Мы декларировали: на первом этапе обязательно сохранять всех действующих перевозчиков, это неотъемлемое условие спокойного перехода, — рассказал вице-губернатор. — Мы понимали, что эта компания («Эко Лэнд». — Прим. ред.) имеет гораздо меньше ресурсов, мощностей, но для нас это (недопуск Шестого «Спецтранса». — Прим. ред.) было так же неожиданно, как и для многих игроков на территории города... Недостаток техники нельзя решить по щелчку, это не булку хлеба купить. Техника должна быть произведена на заводе под конкретные задачи. Но у нас возникает вопрос: если традиционная — работающая, устоявшаяся, с большим коллективом — компания проиграла в конкурсе, ну тогда пойдите на субподряд, и вообще вопросов бы не возникало. Отработайте год, два, три, следующий конкурс — подготовьте документы и выигрывайте, пожалуйста. Нет, ушли, перестали мусор вывозить».



Расставались плохо. Жалобами в ФАС тормозилось заключение контрактов, а с 26 декабря, как утверждают в Смольном, часть контейнерных площадок по еще действующим старым договорам уже не очищали. Договориться с Автопарком № 6 «Спецтранс» о графике замены его баков на баки «Эко Лэнда» не получилось, согласованной программы нет. «Мы получили отказ, который был основан в том числе на нормах закона», — рассказала Екатерина Горшкова. Шестой «Спецтранс» действительно не обязан никого уведомлять, кроме своих заказчиков, то есть управляющие организации, — а они ему больше не заказчики.



В итоге основной вал жалоб пошел именно с этой территории: Приморский, Выборгский. Калининский районы и правый берег Невского.



Но это все внешние факторы. «Надо было готовиться лучше, — признает Екатерина Горшкова. — Могу добавить, что мы считали машины, у нас было время. Но одно дело, когда мы считаем на объем планируемых отходов — это одни цифры. Мы сталкиваемся с практикой, с неожиданно большим объемом, который перестали вывозить еще с конца декабря, где-то с труднодоступностью, которая предполагает, что нужна другая техника — такие нюансы были не до конца просчитаны. Тех линий [телефонных для обращений горожан] было недостаточно. Как только смогли, открыли дополнительную линию, она работает с субботы».



Людей посчитали примерно так же, судя по тому, что поведала Горшкова: «Надо признать, в новогодние праздники хотят отдыхать не только обычные жители, но и работники сферы ЖКХ. Наложился факт больничных. Но тем не менее это, естественно, просчеты наши и наших контрагентов-перевозчиков».



«Коллеги из НЭО не до конца изучили маршруты. Не хватало специалистов, которые могли общаться с управляющими организациями, ТСЖ, телефоны были накалены докрасна», — говорит Валерий Пикалев.



Замдиректора «Невского экологического оператора» Илья Гудков добавил, что по факту были выявлены ряд контейнерных площадок, где отходы накапливаются, хотя в территориальной схеме этих адресов нет,



Как сейчас?

«Другие субъекты через это прошли, — подчеркнула Горшкова. — Есть определенные неудобства в виде слома привычного порядка, но мы постараемся сделать так, чтобы они скоро ушли». «Мы не постараемся, мы сделаем, — поправил Пикалев. — Я вам гарантирую». Все в один голос утверждают, что ситуация понятна и проблемы купируются. «Меры предприняты. По информации оператора, до конца текущего месяца все районы выйдут на плановый режим работы», — заявил зампредседателя комитета по природопользованию Иван Казаков. Речь опять же о проблемных районах: по данным комитета, нет срывов в Адмиралтейском, Кронштадтском, Петродворцовом и Центральном районах, на юге их не больше 5%, где-то остались точечные обращения. Валерий Пикалев, впрочем, просит у журналистов помочь Смольному в этом смысле: «Либо подтвердите, либо опровергните утверждение о том, что большая часть города живет стабильной обычной жизнью».



НЭО по своим каналам видит кратное снижение жалоб. Если на пике их было 1 300 в сутки, то за последние выходные — по 350–400.



Главное, чем сейчас заняты перевозчики, — наращивают объем задействованной техники. В правобережной части Невского района в первые 4 дня года работали всего 10 машин, затем их число выросло до 16, а начиная с этого дня — 24. В Приморском эта же линейка выглядит так: 23, 35, 29. В Выборгском — 14, 17, 21, в Калининском — 15, 23, 30. «Этого более чем достаточно, чтобы стабилизировать ситуацию, — уверяет вице-губернатор. — Локальные места накопления будут вызывать затруднения, но мы этот вопрос оперативно закроем». Кроме того, независимо от общего графика, работают еще 10 бригад, которые выезжают на адреса в случае появления там крупногабаритных отходов.



Каналов для обращений все больше. Однако Валерий Пикалев заявил, что, если жалоба не отрабатывается в регламентный срок, звонить можно и к нему в приемную: «Но просьба звонить только тогда, когда действительно вопрос не решается, потому что иначе мы мою приемную парализуем».



Кого накажут? И кого наградят? Вопрос ответственности за все случившееся — и то, что еще будет случаться, — прописан в контрактах, в частности в контракте между городом и НЭО на услуги регоператора. «Предусмотрен штраф в 50 тысяч рублей за каждый факт невывоза, — рассказал Александр Герман. — Но в соглашении есть оговорка, что график вывоза может быть нарушен не более чем 20 раз. После этого мы будем применять штрафные санкции».



Дальше — принцип домино, НЭО и сам может выставить счет подрядчикам-перевозчикам, да и расторгнуться с ними. «Этот вопрос мы будем оценивать по итогам первого месяца работы, — говорит Горшкова. — Но сейчас мы работаем над исправлением ситуации вместе с перевозчиком, и мы ее исправим».



«Если НЭО не будет исполнять наше соглашение, то мы будем ставить вопрос о расторжении», — обозначил Герман крайние варианты, не уточнив, кто в этом случае будет вывозить мусор.



Валерий Пикалев добавляет, что все ответственные должностные лица понесут наказание, а оценку ситуации даст в том числе прокуратура.



Горожане, само собой, предпочли бы скорее не увидеть счетов за вывоз/невывоз мусора в февральских квитанциях, раз уж все так неоднозначно стартовало. Но вопрос пересчета еще только рассматривается, вице-губернатор воздержался от заявлений.



В каких квитанциях придут эти цифры — тоже не до конца ясно. «Фонтанка» писала о том, что Смольный и НЭО разошлись в понимании, как поступать с домами-молчунами, где и управляющие организации не прислали заявку на заключение договора с регоператором, и сами жильцы не вынесли решение о переходе на прямые расчеты с ним. «Вопрос непростой, — признает Екатерина Горшкова. — Мы тщательно выверяем все заявки и протоколы, они продолжают поступать. Нам поставлена задача дойти до каждого ТСЖ, до каждой управляющей организации, чтобы узнать, какое решение они приняли: либо они заключают с нами договор, либо предоставляют нам протокол общего собрания собственников жилья, чтобы избежать двойного начисления».



Николай Кудин,



«Фонтанка.ру»



Справка:



«Фонтанка» писала о проблемах, с которыми столкнулись горожане в новом году после запуска новой системы по обращению с отходами. С 1 января в Петербурге работает НЭО — региональный оператор, который заключил контракты на вывоз мусора с контейнерных площадок с 4 подрядчиками. Среди них не оказалось одного из ветеранов рынка — Автопарка № 6 «Спецтранс», северные районы, по большей части, достались компании «Эко Лэнд». Именно по этой части, как рассказывал и сам НЭО, поступает больше всего жалоб. Помимо объективных проблем в организации процесса и замене контейнеров, оператор обращал внимание, что на сотни адресов мусоровозы не могут заехать: либо из-за закрытых дворов, либо из-за большого числа запаркованных машин.