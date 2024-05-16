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    В пожаре на Якорной пострадали три человека

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    Как стало известно «Фонтанке» поздно вечером 15 мая, в результате пожара в доме №3 по Якорной улице пострадали три человека. Двое из них от госпитализации отказались. Одного направили в больницу. Причины возгорания устанавливаются.

    Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в МЧС в 21:39. Экстренные службы незамедлительно выехали на место. В пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу уточнили, что горело в коридоре на площади 20 кв.м. Из опасной зоны эвакуировали 23 человека. Пожар потушили к 23:07.

    По словам очевидцев, на месте происшествия ограничивалось движение транспорта.

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